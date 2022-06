Kojima Productions: Antikriegs-Merchandise zur Unterstützung von Geflüchteten

Der Krieg in der Ukraine läuft für Russland zwar nicht nach Plan. Allerdings macht es nicht den Eindruck, dass die kriegerischen Handlungen, die Tötung von Zivilisten und die Zerstörung wichtiger Infrastruktur ein baldiges Ende nehmen.

Ebenso wurden in den vergangenen Monaten Millionen Menschen vertrieben, die – auch wenn sie mit dem Leben davonkamen – vor einer unsicheren Zukunft stehen. Hilfsorganisationen wiederum berichten von geflüchteten Kindern, die deutliche Zeichen einer PTBS zeigen.

Einem Teil der vom Krieg geflüchteten Menschen möchte nun auch Kojima Productions unter die Arme greifen. Das Studio hinter „Death Stranding“ hat mit dem Verkauf von Antikriegsartikeln in Form einer „Ludends Peace Mark Unit“ begonnen. Es sind Schlüsselanhänger mit dem Friedenssymbol und den Worten „No War“ auf der Rückseite.

Die Schlüsselanhänger können auch von Deutschland aus bestellt werden und kosten hierzulande 46,95 Euro. Auf der Website heißt es: „Der gesamte Erlös aus dem Verkauf dieses Produkts wird direkt an die Menschen gespendet, die aus der Ukraine nach Japan evakuiert wurden.“

🇺🇦About the special charity item☮️

Pre-order of the „LUDENS PEACE MARK UNIT” starts today on #KojimaProductions official store. https://t.co/XR3bz1kTkT

All proceeds will be donated directly to those who have evacuated from Ukraine to Japan. pic.twitter.com/lxpBvtMMee

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 21, 2022