GTA Online: Aktuelle Belohnungen und Rabatte – Liberty City als neuer Schauplatz?

Die wöchentlichen Belohnungen und Rabatte für „GTA Online“ sind bekannt. Unter anderem können Besitzer einer Autowerkstatt ordentlich Kohle machen.

Die doppelte Menge an GTA-Dollar und Reputationspunkten gibt’s für diese Tätigkeiten:

Raubzugfinale und exotische Exporte, die zur Autowerkstatt gehören.

Stuntrennen.

Kontaktmissionen von Trevor.

Widmet ihr euch in eurer Autowerkstatt einem Kundenauftrag, bekommt ihr sogar die dreifache Belohnung. Das Gleiche gilt für Aktivitäten des Untergrundclubs LS Car Meet. Dort kann übrigens der Supersportwagen Vapid FMJ gewonnen werden. Dafür müsst ihr an fünf Tagen hintereinander in einem Verfolgungsrennen in die Top 3 kommen. Ihr möchtet nur ein paar Runden auf der Teststrecke drehen? Dann dürft ihr diese Woche zwischen dem Obey Tailgater S, Annis ZR350 und Karin Calico GTF auswählen.

Exklusiv für Current-Gen-Spieler: Bei Hao’s Special Works könnt ihr das aufgetunte Muscle Car Imponte Arbiter GT probefahren. Und wie auch sonst steht ein neues Zeitrennen zur Verfügung. Dieses Mal rast ihr von Pacific Bluffs zum Berg „Mount Gordo“.

Die aktuellen Rabatte

Autowerkstätte (30 Prozent)

Pfister Comet S2 (40 Prozent)

Karin Calico GTF (40 Prozent)

Dinka Jester RR (40 Prozent)

Annis Euros (40 Prozent)

Emperor Vectre (30 Prozent)

Pfister Growler (30 Prozent)

Annis ZR350 (30 Prozent Rabatt)

Karin Futo GTX (30 Prozent Rabatt)

Übermacht Cypher (30 Prozent Rabatt)

Ansonsten könnt ihr euch eine Million GTA-Dollar verdienen, in dem ihr eine Superyacht kauft und alle sechs Missionen absolviert. Zeit dafür habt ihr bis zum 6. Juli.

Related Posts

None found

Etwas spannender dürfte das folgende Gerücht sein: So berichtet die Seit Xfire über eine neue Map für „GTA Online“, die im Laufe des Sommers eingeführt werden soll. Dabei soll es sich um das bekannte Liberty City handeln, das schon in früheren Ablegern Ort des Geschehens war. Schon im Sommer 2020 tauchte ein Gerücht um das fiktive New York City auf. Bewahrheitet hat sich diese Vermutung aber bis heute nicht.

Inzwischen kostet euch die PS5-Version von „GTA Online“ einen Betrag in Höhe von 19,99 Euro. Bis zum 14. Juni konnten sich die Spieler den Multiplayer-Hit noch kostenlos sichern.

Quelle: Rockstar Games

Weitere Meldungen zu GTA Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren