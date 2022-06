Outriders Worldslayer: Launch-Trailer zum Early Access-Start

Vorbesteller können etwas früher auf "Outriders Worldslayer" zugreifen. Mit einem Launch-Trailer machen die Entwickler von People Can Fly und der Publisher Square Enix auf den Frühstart aufmerksam.

Vorbesteller von „Outriders Worldslayer“ profitieren im PlayStation Store nicht nur von einem 10 Prozent-Rabatt, sofern sie gleichzeitig ein PS Plus-Mitglied sind. Auch können frühe Käufer 48 Stunden eher durchstarten. Der entsprechende Early Access-Start erfolgte am gestrigen Dienstag, was Square Enix und People Can Fly mit einem Launch-Trailer feiern.

Im PlayStation Store vorbestellbar

„Outriders Worldslayer“ umfasst das ursprüngliche „Outriders“-Spiel und das „Worldslayer“-Upgrade. Käufer erhalten gleichermaßen einen Zugriff auf die PS4- als auch auf die PS5-Version, sodass beim Umstieg keine zusätzlichen Gebühren wie bei einigen anderen Publishern anfallen.

Der reguläre Preis von „Outriders Worldslayer“ liegt im PlayStation Store bei 69,99 Euro abzüglich der zehn Prozent Rabatt für Vorbesteller mit PS Plus-Mitgliedschaft.

Käufer der erweiterten Fassung können zunächst die Inhalte des ursprünglichen „Outriders“ meistern oder den Boost nutzen, um direkt in die „Worldslayer“-Kampagne zu starten. Zur Verfügung steht dabei ein ausgerüsteter Outrider der Stufe 30.

In „Worldslayer“ treten Spieler den letzten Überlebenskampf der Menschheit gegen die tödlichste Veränderte an. Es sind die Ereshkigal. Darüber hinaus versprechen die Macher das ultimative Endgame-Erlebnis, das in den alten Ruinen von Tarya Gratar stattfindet.

Letztendlich soll „Worldslayer“ im Spielverlauf „aggressive Feuergefechte mit brachialen Kräften und einem Arsenal zunehmend ausgefallener sowie anpassbarer Waffen und Ausrüstungssets“ kombinieren. Weitere Details zu „Outriders Worldslayer“ findet ihr in unserer im April veröffentlichten Vorschau.

