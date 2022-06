F.I.S.T. Forged In Shadow Torch: Physische Edition mit Trailer und Termin vorgestellt

F.I.S.T. Forged In Shadow Torch:

Das Metroidvania-Abenteuer erhält eine physische Edition. Was drin steckt und wann der Release stattfindet, gab Microids mittels eines Trailers bekannt.

Schlüpft in die Rolle eines tierischen Widerstandskämpfers.

Letztes Jahr im September kam „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ für PS5 und PS4 heraus. Einen Monat später wurden auch die PC-Spieler versorgt. Nachdem das 2,5D-Metroidvania-Spiel bisher nur in digitaler Form gekauft werden kann, ist nun eine Disk-Version in Aussicht.

Um darauf aufmerksam zu machen, veröffentlichte Microids heute einen Trailer. Folgende Inhalte sind Bestandteil dieser limitierten Edition:

Eine Steelbook-Hülle

Der Original-Soundtrack in digitaler Form

Drei Lithografien

Einen Stickerbogen

Und natürlich das Spiel an sich

Als Veröffentlichungstermin gibt der Publisher den 6. September an. Sowohl PS4-, PS5- als auch Switch-Spieler haben dann die Chance, sich ein physisches Exemplar zu kaufen. Die digitale Switch-Version erscheint übrigens erst am 12. Juli.

Gameplay und Story beschrieben

Weil „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ dem Metroidvania-Genre zuzuordnen ist, wird dem Spieler kein klares Ziel vorgegeben. Stattdessen muss er sich seinen eigenen Weg durch die Spielwelt bahnen. Euch erwarten aber nicht nur ausgiebige Erkundungspassagen, sondern auch intensive Kämpfe und fordernde Jump ’n Run-Passagen. Zudem durchlebt ihr eine emotionale Geschichte.

Im Mittelpunkt steht das Kaninchen Rayton, das in einer Dieselpunk-Welt zu den Widerstandskämpfern gehört. Als seine Freunde inhaftiert werden, zieht er mit seiner wuchtigen Eisenfaust los, um sie zu retten. Auf seiner Reise gerät er jedoch in eine Verschwörung, für die gleich mehrere Fraktionen verantwortlich sind.

Schaut euch jetzt den Trailer an:

Weitere Meldungen zu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren