The Chant: Story-Trailer zum Action-Horrortitel veröffentlicht

The Chant:

Während die Veröffentlichung von "The Chant" näher rückt, kann dank eines neuen Trailers ein Blick auf die Handlung geworfen werden. Der Story-Trailer steht zur Ansicht bereit.

Der Publisher Prime Matter und der Entwickler Brass Token haben den Story-Trailer zum Horror-Action-Adventure „The Chant“ veröffentlicht. Anschauen könnt ihr ihn euch unterhalb dieser Zeilen.

Die Handlung von „The Chant“ ist auf einem spirituellen Rückzugsort angesiedelt, der sich auf einer abgelegenen Insel befindet. Nachdem ein gemeinsames Gesangsritual schiefgeht, öffnet sich ein Portal zur Albtraumdimension „The Gloom“. Die Protagonistin Jess steht daraufhin vor der Aufgabe, sich gegen eine Vielzahl prismatischer Schrecken zu wehren, die durch das Ritual entfesselt wurden.

Eine Gruppe vor dem Wahnsinn

„The Gloom“ wiederum ernährt sich von negativer Energie. Die düstere Dimension beginnt Jess und die anderen der Gruppe in den Wahnsinn zu treiben. „Dabei nutzt sie die Ängste und Befürchtungen aller und manifestiert sie als interdimensionale Kreaturen: The Chant nimmt die Spieler mit auf eine nie da gewesene Reise des psychedelischen Horrors“, so die Macher.

Allerdings ist längst nicht alles verloren. Denn wer die Geheimnisse eines New-Age-Kults aus den 1970er Jahren entschlüsselt und gleichzeitig Geist, Körper und Seele stärkt, kann laut Entwickler die Auswirkungen des missglückten Rituals umkehren und der Gefangenschaft in der Finsternis entfliehen.

Ursprünglich angekündigt wurde „The Chant“ auch für die Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One. Allerdings kam es zur Streichung dieser Pläne, wie wir kürzlich berichteten.

„The Chant“ wird im Herbst für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam auf den Markt gebracht. Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Story-Trailer anschauen.

