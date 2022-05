The Chant: PS4-Version des Horror-Abenteuers eingestellt – Neuer Trailer steht bereit

The Chant:

Wie der Publisher Prime Matter und die Entwickler von Brass Token bekannt gaben, wird das Horror-Abenteuer "The Chant" im Herbst den Weg auf die aktuellen Konsolen und den PC finden. Die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One hingegen wurden eingestellt.

"The Chant" erscheint im Herbst 2022.

Im vergangenen Sommer kündigten der Publisher Prime Matter und die Entwickler von Brass Token die laufenden Arbeiten am Horror-Titel „The Chant“ an.

Nachdem im Zuge der offiziellen Ankündigung von einem Release für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S gesprochen wurde, wurde nun bekannt gegeben, dass die Umsetzungen für die alten Konsolen eingestellt wurden. Somit werden nur noch der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S mit dem Horror-Titel bedacht. Wie es in der aktuellen Stellungnahme von Prime Matter und Brass Token weiter heißt, ist „The Chant“ für eine Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres vorgesehen.

Ergänzend zur Bestätigung des Releasezeitraums wurde ein neuer Trailer zum Horror-Abenteuer veröffentlicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Die Suche nach Ruhe und Erleuchtung

In „The Chant“ führt euer Weg auf eine malerische abgelegene Insel, auf der ihr eigentlich nur nach einer spirituellen Erfahrung, Ruhe und innerer Erleuchtung sucht. Schnell wird jedoch klar, dass sich die dunkle Seite der Spiritualität einen Weg in die reale Welt bahnt und eine Vielzahl ätherischer Schrecken entfesselt. Gleichzeitig wird ein Portal in die „The Gloom“ genannte Alptraumdimension geöffnet, die sich von negativer Energie ernährt.

„Diese Dimension ernährt sich von negativer Energie, treibt Sie und die anderen in den Wahnsinn, indem sie Ängste und Befürchtungen ausnutzt und sie als interdimensionale Kreaturen manifestiert. The Chant nimmt Sie mit auf eine Reise des psychedelischen Horrors, wie Sie sie noch nie zuvor erlebt haben“, so die Entwickler weiter.

„Aber es ist nicht alles so verloren, wie es scheint. Indem Sie die Geheimnisse eines New-Age-Kults der 1970er Jahre lüften und gleichzeitig Ihren Geist, Ihren Körper und Ihre Seele stärken, können Sie die Auswirkungen des Gesangs umkehren und vermeiden, für immer in The Gloom gefangen zu sein.“

