UK-Charts: F1 22 rast an die Spitze

Seit dem 28. Juni ist „F1 22“ für PlayStation, Xbox und PC verfügbar. In dieser Zeit konnte sich die Formel-1-Simulation den Spitzenplatz in den britischen Einzelhandelscharts sichern. Der Hype um den gestern gestarteten Grand Prix in Silverstone mag dazu seinen Beitrag geleistet haben. Jedenfalls sind 71 Prozent der Verkäufe auf die PlayStation-Fraktion zurückzuführen.

Auch wenn die Verkaufszahlen für sich sprechen: Im Hinblick auf die Wertung sind Presse und Fans gespalten. Während der Metascore bei glatten 80 Punkten liegt, haben die Spieler nur 4,5 von zehn Punkten vergeben. Im PLAY3-Testbericht zu „F1 22“ schloss sich Olaf eher der Presse an und vergab 8,5 Punkte.

Weil es auf der Insel einen weiteren Nachschub an PS5-Konsolen gab, bleibt „Horizon Forbidden West“ weit vorne dabei. Diese Woche befindet sich das postapokalyptische Action-RPG auf dem zweiten Platz. Letzte Woche war es noch der erste Rang. Bronze geht wiederum an „Nintendo Switch Sports“, das um drei Plätze aufgestiegen ist.

„Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ ist übrigens schon wieder aus den Charts verschwunden. Das Nintendo-Rollenspiel besetzte in der vergangenen Woche den ersten Platz.

Weitere Multiplattform-Titel in den Top 10 sind „LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga“ und „FIFA 22“. Die restlichen Plätze werden von Switch-Spielen eingenommen.

Die Platzierungen aufgelistet

F1 22 Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Mario Strikers Battle League Pokémon Legends: Arceus Minecraft (Switch) Animal Crossing: New Horizons

Falls sich jemand fragt, wo „Gran Turismo 7“ verweilt: Die Rennsimulation hat sich von Platz 14 auf Platz zwölf vorgearbeitet.

