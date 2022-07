Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Koop-Trailer zeigt Splitscreen-Action

Neben einem klassischen Singleplayer-Modus verfügt „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ auch über eine Koop-Funktion. Dadurch könnt ihr die gesamte Kampagne gemeinsam mit einem Freund spielen. Um euch einen Einblick in den kooperativen Spielmodus zu liefern, veröffentlichte THQ Nordic heute schließlich einen Trailer dazu:

Der Haken dabei: Es handelt sich ausschließlich um einen Splitscreen-Koop. Daher könnt ihr das Abenteuer von Crypto-137 lediglich vor dem selben Gerät mit einem Freund spielen. Allerdings gibt es zusätzlich noch einen Online-Modus für vier Spieler, in dem ihr eure Kräfte messen könnt.

Vorbesteller erhalten Multiplayer-Spinoff gratis dazu

Um gemeinsam mit Kollegen zu spielen, benötigt ihr das Multiplayer-Spinoff „Clone Carnage“. Bestellt ihr das Hauptspiel vor, erhaltet ihr es als Bonus dazu. Ansonsten zahlt ihr im PlayStation Store einen Preis von 13,99 Euro.

Es dauert nicht mehr lange, bis „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ auf den Markt kommt. Als Veröffentlichungstermin gab THQ Nordic den 30. August 2022 an. An diesem Tag soll das Remake des 2006 veröffentlichten Action-Adventures für PS5, Xbox Series X/S, und PC via Steam erscheinen.

Neben einer Standard-Version (39,99 Euro) bietet THQ Nordic die Dressed to Skill Edition (54,99 Euro) und das Jumbo Pack (79,99 Euro) an. Darüber hinaus gibt es noch die 2nd Coming Edition zu einem stolzen Preis von 400 Euro.

