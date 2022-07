Hitman 3: Die neue Karte „Ambrose Island“ hat einen Termin – Neuer Trailer steht bereit

Mit "Ambrose Island" wurde in diesem Jahr eine neue Karte für den Stealth-Titel "Hitman 3" angekündigt. Zum Abschluss der Woche stellten die Entwickler von IO Interactive einen neuen Trailer bereit und enthüllten zudem den Releasetermin der "Ambrose Island"-Karte.

"Hitman 3" bekommt in dieser Woche eine neue Karte spendiert.

Auch im Jahr 2022 dürfen sich die Spieler und Spielerinnen des Stealth-Abenteuers „Hitman 3“ über frische Inhalte freuen – darunter die die neue Karte „Ambrose Island“.

Um euch den Start in das Wochenende ein wenig zu versüßen, veröffentlichten die verantwortlichen Entwickler von IO Interactive einen neuen Trailer, mit dem euch die „Ambrose Island“-Karte und ihre Geschichte etwas näher vorgestellt werden. Darüber hinaus enthüllte das dänische Studio den finalen Releasetermin der Karte und gab bekannt, dass „Ambrose Island“ ab dem 26. Juli 2022 in Form eines kostenlosen Downloads zur Verfügung stehen wird.

Ein Abstecher in die Tropen

Die Karte „Ambrose Island“ verfrachtet euch auf eine tropische Insel in einer versteckten Bucht in der Andamanensee. Die Insel wurde von einem gefährlichen Piratensyndikat besetzt und beherbergt laut offiziellen Angaben eine Vielzahl an Geheimnissen. Darüber hinaus verspricht IO Interactive neue Ziele, Gameplay-Möglichkeiten, Herausforderungen, freischaltbare Belohnungen und weitere Inhalte.

Derzeit arbeiten die Entwickler von IO Interactive an der Fertigstellung des Freelancer-Modus. Dieser sollte ursprünglich in der ersten Jahreshälfte 2022 veröffentlicht werden, benötigt laut offiziellen Angaben allerdings noch etwas mehr Entwicklungszeit und wird daher etwas später erscheinen. Ein konkreter Termin wurde hier leider nicht genannt.

Related Posts

„Hitman 3“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia erhältlich.

Weitere Meldungen zu Hitman 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren