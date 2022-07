Hunt Showdown: Update 1.9 führt neues Areal ein und entfernt Bestenlisten

Crytek hat ein neues Update für "Hunt: Showdown" veröffentlicht. Dadurch kommt unter anderem ein neuer Bereich hinzu. Was sich sonst noch getan hat, erfahrt ihr im Artikel.

Sowohl Konsolen- als auch PC-Spieler können sich jetzt das neueste „Hunt: Showdown“-Update herunterladen. Neben ein paar neuen Inhalten werden verschiedene Qualitätsverbesserungen durchgeführt.

In der Kingsnake Mine ist jetzt ein neues Minengebiet vorzufinden. Durch mehrere Tunnel erhalten die Spieler Zugang zu den unteren Regionen des Areals. Eine Möglichkeit, die sich die Community schon lange gewünscht hat. Zwar bietet die Kingsnake Mine taktische Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch Risiken. So könnt ihr das Gebiet schnell durchqueren, werdet aber möglicherweise in einen Hinterhalt gelockt.

Als Nächstes sorgen ein paar entfernte Absturzursachen für mehr Stabilität. Ebenfalls beseitigt wurden ein paar Serverprobleme. Des Weiteren geht es ein paar Fehlern an den Kragen, auf die interne Teams und Spieler aufmerksam machten.

Neues Ping-System implementiert

Eine weitere Neuerung ist das Ping-Limit-System. Es sorgt für ein faireres Spielerlebnis und kommt zudem Nutzern zugute, in deren Region keine Server verfügbar sind. Solospieler können lediglich auf Servern spielen, die für ihre Verbindung am passendsten sind. Wollen sie zu einem anderen Standort wechseln, muss ein Freund sie einladen.

Es kommen aber nicht nur neue Inhalte hinzu, sondern es wird auch eines entfernt: Die Bestenlisten wurden aus dem Spiel genommen. Eigentlich waren sie ein wichtiges Merkmal, aber mittlerweile passt sie nicht mehr zur ursprünglichen Vision.

An einer bessere Option arbeitet das Team bereits. Sobald dazu neue Infos vorliegen, wird Crytek umgehend darüber informieren. Ein Zeitrahmen dafür ist aktuell nicht bekannt.

Weitere Meldungen zu „Hunt: Showdown“:

„Hunt: Showdown“ ist für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Im PlayStation Store zahlt ihr für den PvPvE-Shooter einen Preis von 39,99 Euro.

Quelle: YouTube

Weitere Meldungen zu Hunt: Showdown.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren