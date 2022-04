Hunt Showdown: Entwickler warnen vor der Ausnutzung des Exploits für unverdiente Tötungen

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits entsprechende Berichte die Runde machten, räumten die Entwickler von Crytek nun auch offiziell ein, dass der hauseigene PvPvE-Shooter „Hunt: Showdown“ mit einem unschönen Exploit zu kämpfen hat.

Dieser ermöglicht es unsportlichen Spielern und Spielerinnen, sich nach einem Match unverdiente Tötungen zu sichern und sich so einen unfairen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen, die den Exploit nicht ausnutzen. In einer aktuellen Mitteilung an die Community wiesen die Verantwortlichen von Crytek darauf hin, dass man den besagten Exploit bereits zur Kenntnis genommen und mit den Arbeiten an einer Lösung begonnen hat.

Gleichzeitig warnen die Entwickler Spieler und Spielerinnen davor, den Exploit auszunutzen. Im schlimmsten Fall drohen temporäre oder gar dauerhafte Sperren.

Crytek dazu: „Jäger, Wir haben einen ausnutzbaren Fehler entdeckt, der Spieler mit unverdienten Kills belohnt, nachdem sie Jagd-Matches abgeschlossen haben. Wir arbeiten derzeit an einer Lösung, um dieses Problem zu beheben, während wir versuchen, die nicht verdienten Kills im Spielerprofil so schnell wie möglich zurückzusetzen und zu korrigieren.“

Und weiter: „Bitte beachten Sie, dass der fortgesetzte absichtliche Missbrauch dieses Fehlers von Fall zu Fall zu einer vorübergehenden oder dauerhaften Sperrung des Benutzerkontos führt.“ Wann mit einer Behebung des Exploits zu rechnen ist, wurde allerdings nicht verraten.

„Hunt: Showdown“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

