Crysis 4: Crytek kündigt Shooter mit einem Teaser-Trailer an

Update: So schnell kann es gehen. Mit einem Teaser-Trailer macht Crytek auf eine neue „Crysis-Ankündigung“ aufmerksam, wobei die „4“ im Clip die Existenz von „Crysis 4“ bestätigt. Weitere Details möchte das Unternehmen offenbar zu einem späteren Zeitpunkt preisgeben.

Ursprüngliche Meldung: Nachdem die „Crysis Remastered Trilogy“ mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde, scheint Crytek an einem komplett neuen Spiel der Reihe zu arbeiten. Und das erste Bild von „Crysis 4“ wurde in China anscheinend auf einem offiziellen Social Media-Account gepostet.

Wie von Eurogamer entdeckt, erschien die Nachricht über den offiziellen Crytek-Account auf der chinesischen Seite BiliBili. Das veröffentlichte Bild zeigt einen Helm, der auf dem Boden liegt. Der chinesische Text auf dem Bild bedeutet grob übersetzt „Crysis Serie Teil 4“.

Der begleitende Text macht ebenfalls deutlich, dass das Bild tatsächlich „Crysis 4“ zugeordnet werden kann. So heißt es: „Xiao C liefert ein großes Neujahrsgeschenk für das Jahr des Tigers: Der Tiger kehrt zurück und wird stärker! Projekt Crysis 4 bestätigt, Eröffnung eines neuen Nano-Schlachtfeldes!“

Crytek has seemingly confirmed Crysis 4 on Chinese social media.https://t.co/seioLfKGSc pic.twitter.com/Mnh1bGYsgB — VGC (@VGC_News) January 26, 2022

Crysis 4 folgt Crysis Remastered Trilogy

Dass die Reihe wiederbelebt werden soll, verdeutlichte vor nicht allzu langer Zeit die Neuveröffentlichung der Serien-Klassiker. Crytek brachte im Oktober 2021 die „Crysis Remastered Trilogy“ auf den Markt. Sie umfasst neue Remaster von „Crysis 2“ und „Crysis 3“, die mit dem zuvor veröffentlichten Remaster des ersten Spiels zusammengebracht wurden.

Crytek ist ein deutscher Entwickler und in Frankfurt am Main beheimatet. Die Gründung erfolgte im Jahr 1999 von den türkischstämmigen Brüdern Cevat Yerli, Avni Yerli und Faruk Yerli. Das Unternehmen war am 2004 veröffentlichten „Far Cry“ beteiligt. Es folgten die ersten „Crysis“-Spiele und das enttäuschende Xbox One-Exklusivspiel „Ryse: Son of Rome“ mit einem Metascore von 60.

Später versuchte sich das Unternehmen an Projekten wie „The Climb“, „Robinson: The Journey“, „Hunt: Showdown“ und „The Climb 2“, die zum Teil für VR-Systeme erschienen. Sobald die Ankündigung von „Crysis 4“ folgt, erfahrt ihr es in unserer News-Übersicht.

Was haltet ihr von der Vorstellung, dass bald „Crysis 4“ angekündigt werden könnte? Freut ihr euch auf den Shooter oder reicht euch die „Crysis Trilogy“?

