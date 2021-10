Crysis Remastered Trilogy: Shooter-Sammlung ist ab sofort für Konsolen und PC erhältlich – Neuer Trailer

Das Frankfurter Entwicklerstudio Crytek weist noch einmal darauf hin, dass ab heute die „Crysis Remastered Trilogy“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich ist. Der Preis beträgt 49,99 Euro.

Drei packende Shooter rund um Nomad

Mit der „Crysis Remastered Trilogy“ bekommen die Spieler Neuauflagen der Einzelspieler-Kampagnen der drei First-Person-Shooter geboten, wobei sie allesamt optimiert und verbessert wurden. Somit sollen sie schneller und besser als je zuvor spielbar sein. Unter anderem wurde die Belichtung überarbeitet, wobei auch die Charaktere, die Waffen und die Umgebungen visuell aufgewertet wurden. Zusätzlich wurden auch hochauflösende Texturen hinzugefügt.

In „Crysis Remastered“ begeben sich die Spieler in der Rolle des Supersoldaten Nomad auf eine Rettungsmission, die sich zu einem Krieg gegen außerirdische Invasoren auf Lingshan Islands entwickelt. Der mächtige Nanoanzug stattet einen mit übermenschlichen Fähigkeiten aus, die den Kampf gegen die Feinde ausgleichen. Im Nachfolger wird wiederum New York City in Schutt und Asche gelegt, ehe die gesamte Menschheit ausgerottet werden soll.

Mehr zum Thema: Crysis Remastered Trilogy – Launch-Trailer zur Shooter-Sammlung veröffentlicht

Zum Abschluss wird „Crysis 3“ New York City in einen urbanen Regenwald verwandeln, der in einer riesigen Nanokuppel eingeschlossen ist. Durch sieben unterschiedliche Bezirke kann man sich kämpfen und die Feinde in die Flucht schlagen.

Damit man noch einmal einen Eindruck von „Crysis Remastered Trilogy“ erhält, haben die Entwickler auch einen Trailer bereitgestellt.

