Crysis Remastered Trilogy: Launch-Trailer zur Shooter-Sammlung veröffentlicht

Die "Crysis Remastered Trilogy" kommt in Kürze auf den Markt. Schon heute macht Crytek mit einem Trailer auf den anstehenden Launch aufmerksam.

Bis zur kommenden Woche müsst ihr euch gedulden.

Auch wenn die Veröffentlichung der „Crysis Remastered Trilogy“ noch mehr als eine Woche auf sich warten lässt, ließ es sich Crytek nicht nehmen, den offiziellen Launch-Trailer freizuschalten. Den Clip mit einigen Ausschnitten aus dem „Crysis“-Universum könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Release für Last-Gen-Systeme

Auch wenn die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S im kommenden Monat ihren ersten Geburtstag feiern, wird die „Crysis Remastered Trilogy“ für die inzwischen in die Jahre gekommenen Konsolen PS4 und Xbox One veröffentlicht. Ebenfalls erfolgt ein Launch für PC und Switch.

Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr die „Crysis Remastered Trilogy“ nicht auf den neuen Konsolen spielen könnt. Hierbei kommt die Abwärtskompatibilität zum Einsatz, die euch Last-Gen-Spiele mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich auf den im November 2020 veröffentlichten Systemen in Angriff nehmen lässt.

Mit der Remaster-Version der „Crysis“-Spiele könnt ihr einige optische Verbesserungen erwarten. Während die ursprünglichen Versionen des Shooters im Schnitt mit 720p und maximal 30 FPS liefen, erreichen die Remaster-Versionen laut Hersteller abhängig von der Hardware eine dynamische Auflösung zwischen 1080p und 4K sowie 60 FPS.

Ebenso verweisen die Macher auf eine bessere Performance, überarbeitete Lichteffekte und visuell aufgehübschte Charaktere, Waffen sowie Umgebungen. Veröffentlicht wird die „Crysis Remastered Trilogy“ am 15. Oktober 2021 für PS4, Xbox One und PC. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer zum baldigen Launch. Mehr zur „Crysis Remastered Trilogy“ ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

