Pathfinder Wrath of the Righteous: Der Konsolen-Termin des Rollenspiels steht

Nach einer Verschiebung bekam die überarbeitete Konsolen-Version des Rollenspiels "Pathfinder: Wrath of the Righteous" einen finalen Releasetermin spendiert. Wie bekannt gegeben wurde, erscheint das Fantasy-Abenteuer im September 2022 für die PlayStation 4 und Co.

"Pathfinder: Wrath of the Righteous" erscheint im September 2022 für die Konsolen.

Nachdem die Konsolen-Version von „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ zunächst für eine Veröffentlichung im Frühjahr 2022 vorgesehen war, räumten die Entwickler von Owlcat Games Anfang des Jahres ein, dass die Konsolen-Portierung noch etwas mehr Zeit benötigt und daher verschoben werden musste.

War im Rahmen der Verschiebung noch von einer geplanten Veröffentlichung im Herbst 2022 die Rede, bekam die Konsolen-Portierung von „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ heute einen finalen Releasetermin spendiert: Den 29. September 2022. Die PlayStation 4- und Xbox One-Versionen werden sowohl in einer digitalen als auch einer physischen Fassung erscheinen und können natürlich über die Abwärtskompatibilität auf den aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Der Kampf um das Schicksal der Welt

In „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ führt euer Weg in eine Fantasy-Welt, die von einer Dämonenarmee überrannt wurde. Seit mehr als einhundert Jahren schließen sich die verschiedenen Nationen der Spielwelt zusammen und versuchten verzweifelt, den Dämonen Einhalt zu gebieten. Nun liegt es an euch, einen eigenen Helden zu erschaffen, eure Verbündeten zu versammeln und den Kampf um den Fortbestand der Spielwelt aufzunehmen.

„Wirst du ein leuchtender Engel werden, umgeben von edlen Paladinen? Oder ein mächtiger Nekromant, der Horden von Untoten in seinem Bann hält? Oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Führe deine Armee in den Kampf gegen mächtige Dämonenherrscher. Dein Kreuzzug wird eine Kette von Ereignissen in Gang setzen, die dich – und die Welt – für immer verändern werden“, so die offizielle Beschreibung weiter“, führen die Entwickler von Owlcat Games aus.

PC-Spieler erhalten die Verbesserungen, die „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ im Rahmen der Konsolen-Portierung spendiert bekam, übrigens in Form eines kostenlosen Enhanced-Upgrades.

