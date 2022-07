Century Age Of Ashes: Die Umsetzungen für PS4 & PS5 erscheinen etwas später

Ursprünglich sollten die Konsolen-Versionen des kostenlos spielbaren Multiplayer-Titels „Century: Age Of Ashes“ am heutigen Dienstag, den 19. Juli 2022 veröffentlicht werden.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Playwing einräumten, werden sich angehende Drachenreiter auf der PlayStation 4 beziehungsweise der PlayStation 5 allerdings noch etwas länger gedulden müssen, da der PlayStation-Release von „Century: Age Of Ashes“ kurzfristig verschoben werden musste.

Einen neuen Releasetermin für die beiden Sony-Konsolen nannte Playwing leider nicht und wies stattdessen lediglich darauf hin, dass „Century: Age Of Ashes“ im Laufe des Sommers den Weg auf die PS4 und die PS5 finden wird.

Die Begründung der Entwickler im Wortlaut

Zu den Gründen, die zur Verschiebung der PlayStation-Umsetzungen führten, heißt es: „Es ist nie angenehm, eine Veröffentlichung zu verschieben. Umso mehr, wenn wir wissen, dass es eine große Anzahl von Spielern gibt, die auf PlayStation-Plattformen spielen möchten, und dies wird höchstwahrscheinlich ein Wendepunkt im Leben von Century: Age Of Ashes sein. Die Zertifizierung für PlayStation – was wir Going Gold nennen – direkt nach der Veröffentlichung der Xbox One und dem Start der Debütsaison A Shadow Over Skeld zu bestehen, ist eine schwierige Herausforderung.“

Und weiter: „Daher werden wir etwas mehr Zeit brauchen, um sicherzustellen, dass wir die Qualitätsstandards für den Release auf diesen beiden Plattformen erfüllen. Wir wissen, dass die Angabe eines genauen Veröffentlichungsdatums einige Bedenken hervorrufen kann, aber seien Sie versichert, dass Century: Age Of Ashes unsere nächste große Veröffentlichung ist.“

„Unser Team arbeitet derzeit hart daran, die PS4- und PS5-Version zu debuggen und gleichzeitig die kürzlich veröffentlichte Xbox One-Version aufzupolieren“, so die Entwickler abschließend.

