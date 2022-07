Dying Light 2: Hinweise im neuen Update – Erster DLC mit einem Gladiatoren-Setting?

Derzeit arbeiten die Entwickler von Techland am ersten umfangreichen DLC zum Horror-Action-Titel "Dying Light 2". In den Daten des neuen Updates stießen Dataminer auf den Hinweis, dass der erste DLC mit einem Gladiatoren-Setting aufwarten könnte.

Wie die Entwickler von Techland vor dem offiziellen Release des Horror-Action-Titels bekannt gaben, soll „Dying Light 2“ über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit neuen Inhalten unterstützt werden.

Derzeit arbeitet Techland unter anderem am ersten umfangreichen DLC zu „Dying Light 2“, zu dem uns in den letzten Wochen verschiedene Gerüchte erreichten. Aktuellen Berichten zufolge könnte der erste DLC mit einem Gladiatoren-Setting aufwarten. Auf die entsprechenden Hinweise wollen Dataminer im Quellcode des aktuellen Updates von „Dying Light 2“ gestoßen sein.

Entdeckt wurden hier gleich verschiedene Inhalte und Daten, die auf einen Gladiatoren-DLC hinweisen könnten.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Die via Datamining an das Tageslicht beförderten Assets offenbaren zunächst einen Dialog, ehe eine noch nicht fertiggestellte Sequenz zeigt, wie sich Aiden außerhalb eines großen Opernhauses wiederfindet. Anschließend ist eine detailliertere Version des Opernhauses zu sehen, in dem der DLC angeblich spielen soll.

Laut dem Dataminer ist die „Opera Astrid“ die größte Kampfarena der Stadt. Um Zugriff auf diese Arena zu erhalten, müssen sich die Spieler und Spielerinnen zunächst jedoch in kleineren Arenen behaupten. In einem frisch veröffentlichten Video gehen die Dataminer etwas näher auf die Arenen und die entdeckten Daten ein. Da eine offizielle Bestätigung seitens Techland noch aussteht, sollten die Angaben der Dataminer zunächst jedoch mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

