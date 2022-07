Way of the Hunter: Auf der Jagd im offiziellen Gameplay-Trailer

Way of the Hunter:

"Way of the Hunter" verfügt über eine realistische Waffenphysik.

Am 16. August erscheint die Jagdsimulation „Way of the Hunter“ für PS5, Xbox Series X/S und PC. Genau einen Monat vor dem Release hat THQ Nordic nun den Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die Jagd nach einem Rothirsch zeigt. Die gezeigten Spielaufnahmen stammen aus der PC-Version.

Einem Rothirsch auf der Spur

Um dem Wildtier auf die Spur zu kommen, streift der Spieler durch die weite Wildnis. Zuerst nutzt er das Revierfahrzeug, um eine größere Strecke zu überwinden, ehe er zu Fuß weiterzieht. Dabei wird das Fernglas genutzt und die Landschaft nach nützlichen Spuren abgesucht. Als der Spieler den Rothirsch ausfindig gemacht hat, setzt er zum Schuss an.

Nachdem das Tier erlegt wurde, kann es ausgestopft oder dessen Fleisch verkauft werden. Ersteres seht ihr am Ende des Videos.

Der Gameplay-Trailer:

Die verschiedenen Tierarten wurden bereits vorgestellt:

Ihr dürft selbst entscheiden, ob ihr in Nordamerika oder Europa auf die Pirsch geht. Genauer beschrieben habt ihr die Wahl zwischen dem Pazifischen Nordwesten und Transsylvanien. Beide Gebiete weisen eine Fläche von über 140 km² auf.

Nicht nur die visuelle Darstellung, sondern auch die Waffenphysik soll ein realistisches Gefühl vermitteln. Es kommt dabei stets auf das richtige Timing und ausreichend Geduld an. Möchtet ihr gemeinsam mit Freunden spielen, könnt ihr das dank einer Koop-Variante tun. Enthalten ist übrigens eine Kampagne, in der die Herausforderungen eines Familienunternehmens thematisiert werden.

Weitere Meldungen zu Way of the Hunter.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren