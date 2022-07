Marvel’s Midnight Suns: Iron Man im ausführlichen Gameplay-Video vorgestellt

Einige Wochen vor dem offiziellen Release des Strategie-Titels bedachten uns die verantwortlichen Entwickler von Firaxis mit einem weiteren mehrminütigen Gameplay-Video zum Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“.

In den Mittelpunkt rückt dieses Mal der Held Iron-Man, der sich vor wenigen Tagen bereits in einem passenden Spotlight-Trailer zeigte und uns nun ausführlich vorgestellt wurde. Was Iron Man auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Karten neu zu ziehen, anstatt sie nach der Verwendung ablegen zu müssen. Jedes Mal, wenn eine neue Karte gezogen wird, erhält Iron Man einen zusätzlichen Buff und wird im Laufe der Schlacht immer mächtiger.

Durch die Kombination aus seiner Fähigkeit, Karten neu zu ziehen, und dem hohen Schaden, den der eiserne Superheld anrichtet, handelt es sich bei Iron Man laut Entwicklerangaben um einen wichtigen Faktor auf dem Schlachtfeld.

Der Kampf um den Fortbestand der Menschheit

Weitere Details zu den Fähigkeiten von Iron Man und der Art und Weise, wie Tony Stark in euer Team eingebunden werden sollte, entnehmt ihr dem angehängten Video. In „Marvel’s Midnight Suns“ schlüpft ihr in die Rolle des Dämonenjägers Hunter, der den Kampf gegen seine Mutter Lilith aufnimmt. Die düsteren Armeen von Lilith drangen in die Welt der Menschen ein und bedrohen den Fortbestand der menschlichen Zivilisation.

„Nun, da sich die Dämonin Lilith und ihre furchterregende Horde mit den dunklen Armeen von Hydra vereint haben, ist es an der Zeit, die dunkle Seite von Marvel zu entfesseln“, heißt es zur Geschichte des Strategie-Titels. „Du bist Hunter, ein legendärer Dämonenjäger mit einer mysteriösen Vergangenheit. Du musst du eine äußerst ungewöhnliche Gruppe aus erfahrenen Superheld innen und gefährlichen übernatürlichen Krieger innen anführen.“

„Marvel’s Midnight Suns“ wird am 7. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen.

