Minecraft: Mojang positioniert sich klar gegen NFTs und Blockchain-Technologien

In einer aktuellen Mitteilung bezogen die Entwickler von Mojang Stellung gegen NFTs und Blockchain-Technologien. Wie das Studio weiter ausführte, habe man sich aufgrund der eigenen Bedenken gegen die entsprechenden Technologien dazu entschlossen, keine NFTs in "Minecraft" aufzunehmen.

"Minecraft": Entwickler haben keine Interesse an NFTs.

Nachdem in der Vergangenheit diverse Entwickler und Publisher ihr Interesse an NFTs beziehungsweise der Blockchain-Technologie als solches bekundeten, meldeten sich in einer aktuellen Stellungnahme die „Minecraft“-Macher von Mojang zu Wort.

Auch wenn es bereits diverse inoffizielle „Minecraft“-Server gibt, auf denen NFTs angeboten werden, möchte sich Mojang klar gegen NFTs positionieren und sieht in diesen einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von „Minecraft“. Folgerichtig werden weder NFTs noch andere Blockchain-Technologien den Weg in „Minecraft“ finden.

Zum einen möchte das Studio laut eigenen Angaben nicht, dass in „Minecraft“ eine Kultur des „Habens“ oder des „nicht Habens“ etabliert wird. Erschwerend komme laut den Entwicklern hinzu, dass wir es bei den NFTs mit einem spekulativen Markt zu tun haben, auf dem es nicht selten zu Betrügereien wie unrealistisch hohen Preisen kommt.

Mojang hält sich das Hintertürchen offen

Da ein sicheres und integratives Erlebnis für Spieler und Spielerinnen gewährleistet werden soll, dürfen weder Blockchain-Technologien in die Client- und Serveranwendungen von „Minecraft“ integriert noch Spielinhalte wie Welten, Skins oder andere Gegenstände auf die Blockchain verfrachtet werden, um „knappe digitale Güter zu erschaffen“.

„Die spekulative Preis- und Investitionsmentalität rund um NFTs lenkt den Fokus vom Spielen ab und fördert Profitgier, was unserer Meinung nach nicht mit der langfristigen Freude und dem Erfolg unserer Spieler vereinbar ist“, heißt es hierzu weiter. Zwar hält sich Mojang das oft zitierte Hintertürchen offen und möchte sich neuen Technologien gegenüber nicht verschließen, in der aktuellen Form habe das Studio jedoch keinerlei Interesse an NFTs oder der Blockchain-Technologie.

Zumal es dem Studio laut der aktuellen Stellungnahme in erster Linie darum geht, die Erfahrung der Spieler und Spielerinnen zu verbessern. Daher suchen die Entwickler eher nach neuen Gameplay-Mechaniken oder Möglichkeiten, die Welt von „Minecraft“ zu erweitern, anstatt spekulativen Objekten wie NFTs Tür und Tor zu öffnen.

Quelle: Minecraft.net

