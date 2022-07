Riders Republic: Dritte Season „Sommerpause“ gestartet – Trailer & Details zu den Inhalten

In einer aktuellen Pressemitteilung wiesen die Verantwortlichen von Ubisoft darauf hin, dass ab sofort die mittlerweile dritte Season zum Extrem-Sport-Titel „Riders Republic“ zur Verfügung steht.

Passend zu den hohen Temperaturen der vergangenen Wochen trägt die dritte Season den Namen „Sommerpause“. Zu den Inhalten, die mit der dritten Season Einzug halten, gehören laut Ubisoft zum einen „zwei neue Spielzeuge für den Showdown-Modus“ und ein neues Event, mit dem die Veröffentlichung der BMX gefeiert wird.

Der Fokus der neuen Season „Sommerpause“ liegt allerdings auf dem „Rebirth“-Event, mit dem ihr aktiv etwas für die Aufforstung von Wäldern und somit für das Klima tun könnt.

Das Rebirth-Event startet mit sofortiger Wirkung

Ab sofort und bis zum 10. August 2022 bietet euch das „Rebirth“-Event die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der von der „Playing for the Planet Alliance“ des Umweltprogramms der Vereinten Nationen unterstützt wird. Die Spieler und Spielerinnen werden im Zuge von „Rebirth“ dazu eingeladen, aktiv an einem Aufforstungs-Event teilzunehmen.

„Bei diesem können in einem Wüstengebiet Bäume gepflanzt werden, um die Region wieder aufzuforsten, indem ein Teleportationspunkt benutzt wird, der zu einem Basislager führt. Wüstenblüte, ein neues Massenstartrennen, beginnt für alle in der Wüste. Doch dank der Aufforstungsbemühungen der Community wird diese nach und nach mit Pflanzen und Bäumen bewachsen sein, die dem trockenen Klima standhalten können. Das Event findet am 30. Juli mit dem einzigartigen Rebirth-Klima-Marsch seinen Höhepunkt, bei dem Spieler und Spielerinnen teilnehmen und Engagement für den Klimaschutz zeigen können“, so Ubisoft.

Weitere Meldungen zum Thema:

Abgerundet wird die dritte Season zu „Riders Republic“ von wöchentlichen Herausforderungen, die sich auf BMX-ähnliche Freestyle-Aktivitäten konzentrieren.

Weitere Meldungen zu Riders Republic.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren