Marvel’s Midnight Suns: Videos zur Geschichte und den Fähigkeiten von Doctor Strange

Nachdem 2K Games und die verantwortlichen Entwickler von Firaxis vor wenigen Wochen bestätigten, dass der Strategie-Titel „Marvel’s Midnight Suns“ nach seiner Verschiebung mittlerweile für eine Veröffentlichung im Oktober vorgesehen ist, folgten in den letzten Tagen verschiedene neue Trailer.

Mit diesem wurden uns ausgewählte Helden näher vorgestellt, die in „Marvel’s Midnight Suns“ mit von der Partie sein und sich eurem Kampf gegen die Dämonenkönigin Lilith anschließen werden. Der neueste Spotlight-Trailer, der unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht, trägt den Namen „Meet Doctor Strange“ und macht bereits deutlich, worum es geht.

So ermöglicht euch der Trailer einen ersten Blick auf Doctor Strange. Ein passendes Gameplay-Video, in dem näher auf die Fähigkeiten des Helden eingegangen wird, dürfte wie gehabt in den nächsten Tagen folgen.

Der Kampf um den Fortbestand der Menschheit

„Marvel’s Midnight Suns“ verfrachtet euch in eine düstere Zukunft, in der die Welt der Menschen von den Armeen der Dämonenkönigin Lilith heimgesucht wird und fortan um ihren Fortbestand kämpft. In der Rolle des Dämonenjägers Hunter schließt ihr euch dem Kampf gegen die Dämonen an und rekrutiert dabei verschiedene bekannte Helden aus dem Marvel-Universum – darunter Spider-Man, Hulk, Wolverine oder Iron Man.

„Nun, da sich die Dämonin Lilith und ihre furchterregende Horde mit den dunklen Armeen von Hydra vereint haben, ist es an der Zeit, die dunkle Seite von Marvel zu entfesseln“, so die offizielle Beschreibung des Strategie-Titels. „Du bist Hunter, ein legendärer Dämonenjäger mit einer mysteriösen Vergangenheit. Du musst du eine äußerst ungewöhnliche Gruppe aus erfahrenen Superheld innen und gefährlichen übernatürlichen Krieger anführen.“

Weitere Meldungen zu Marvel’s Midnight Suns:

„Marvel’s Midnight Suns“ wird ab dem 7. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

Update: Ab sofort stehen auch Videos zur Geschichte und den Fähigkeiten von Doctor Strange bereit.

Weitere Meldungen zu Marvel's Midnight Suns.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren