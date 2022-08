F1 22: Umsetzung für PlayStation VR2 denkbar? Das sagt Codemasters

Anfang des vergangenen Monats veröffentlichten Electronic Arts und die Entwickler von Codemasters das Rennspiel „F1 22“, das mit verschiedenen Neuerungen versehen wurde.

Darunter eine Unterstützung der gängigen Virtual-Reality-Headsets, mit denen auf dem PC für eine besonders immersive Spielerfahrung gesorgt werden sollte. Zum Leidwesen der PlayStation 4-Besitzer blieb PlayStation VR beim VR-Modus von „F1 22“ außen vor. Näher ins Detail ging Codemasters bezüglich dieser Entscheidung zwar nicht, es wird allerdings spekuliert, dass vor allem die mittlerweile betagte Hardware der PlayStation 4 hier den Ausschlag gab.

Doch wie ist es um eine mögliche Umsetzung für PlayStation VR2 bestellt?

Entwickler halten sich alle Möglichkeiten offen

Zu PlayStation VR2 führte David Williams, der Senior Producer hinter dem Rennspiel, aus, dass derzeit nicht geplant ist, „F1 22“ für das neue Headset von Sony umzusetzen. Komplett vom Tisch ist eine PSVR2-Version von „F1 22“ damit allerdings nicht, da Williams ergänzte, dass sich Codemasters „für die Zukunft alle Möglichkeiten offen halten möchte“.

Aussagen, die möglicherweise darauf hindeuten, dass PlayStation VR2 spätestens bei „F1 23“ berücksichtigt wird, das sich bereits in Entwicklung befindet und im Laufe des kommenden Jahres für den PC und die Konsolen veröffentlicht wird. Auf dem PC kam die VR-Unterstützung von „F1 22“ sowohl bei den Kritikern als auch der Community sehr gut an und dürfte daher auch in den nächsten Serienablegern mit von der Partie sein.

„F1 22“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

