Codemasters: F1 2023 bereits in Arbeit & Project CARS 4 erst im Jahr 2024?

Wie der für gewöhnlich gut informierte Insider berichtet, wird bei Codemasters bereits an "F1 2023" gearbeitet. Darüber hinaus möchte Henderson in Erfahrung gebracht haben, dass die Rennspiel-Simulation "Project CARS 4" noch einiges an Entwicklungszeit vor sich hat,

"Project CARS 4" soll sich wieder an die Hardcore-Simulations-Fans richten.

Kurz vor dem Start in das Wochenende sprach der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson über verschiedene Projekte, die sich derzeit bei Codemasters in Entwicklung befinden.

Auch wenn kürzlich erst „F1 2022“ angekündigt wurde, sollen die Entwickler von Codemasters laut Henderson bereits seit einer Weile an „F1 2023“ arbeiten. Wie der Insider in Erfahrung gebracht haben möchte, haben wir es bei „F1 2023“ mit einem „echten Next-Gen-Rennspiel“ zu tun, das für den PC sowie die aktuellen Konsolen erscheint und auf Basis einer komplett überarbeiteten Engine entsteht. Mit „F1 World“ soll zudem ein neuer Modus an Bord sein.

Fortschritte machen laut Henderson zudem die Arbeiten am „WRC“-Titel für das Jahr 2023, der nach dem Wechsel der offiziellen Lizenz nun bei Codemasters entsteht.

Project CARS 4 lässt wohl noch eine Weile auf sich warten

Deutlich länger in Geduld üben müssen sich offenbar die Fans der „Project CARS“-Reihe. Auch wenn die laufenden Arbeiten an „Project CARS 4“ bereits Ende 2022 bestätigt wurden, hat der Nachfolger laut Henderson noch einiges an Entwicklungszeit vor sich und ist derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 vorgesehen. Dies dürfte dafür sprechen, dass „Project CARS 4“ neben dem PC nur noch für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S erscheint.

Weitere Meldungen zum Thema:

Handfeste Details zum neuesten Ableger der Reihe lassen weiterhin auf sich warten. Ende 2020 versprachen die Entwickler der Slightly Mad Studios allerdings, dass sich die Rennspielfans auf nicht weniger als eine der realistischsten Simulationen aller Zeiten freuen dürfen. Zudem werde die grafische Darstellung ungemein von der Leistung der neuen Konsolen-Generation profitieren.

Wann „Project CARS 4“ offiziell enthüllt werden soll, wurde bisher nicht verraten.

Quelle: Exputer

Weitere Meldungen zu F1 2023, Project CARS 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren