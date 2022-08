Haunted Chocolatier: ConcernedApe zeigt neuen Screenshot zum Spiel

Der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone hat auf Twitter kürzlich einen neuen Screenshot zu seinem neuen Projekt „Haunted Chocolatier“ veröffentlicht und dazu einige Fragen aus der Community beantwortet. Barone ist für den Farm-Hit „Stardew Valley“ bekannt und hatte sein neues Spiel im Oktober 2021 angekündigt. Wann „Haunted Chocolatier“ seinen Release feiern soll, ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Community freut sich über neuen Screenshot

Die Fans waren von dem neuen Screenshot von „Haunted Chocolatier“ absolut begeistert. Der Beitrag auf Twitter konnte innerhalb weniger Stunden über 75.000 Likes und fast 1.000 Kommentare ansammeln. Wohl auch, weil der Entwickler „ConcernedApe“ auf einige Fragen der Spieler antwortete und einen kleinen Einblick in die Arbeiten an dem Spiel gewährte.

So gab der Entwickler etwa an, dass „Haunted Chocolatier“ einen guten Fortschritt mache. Die Entwicklung würde jedoch trotzdem lange dauern, vor allem, weil Barone das Spiel von Grund auf neu erstellt. In einigen sehr seltenen Fällen würden Assets aus „Stardew Valley“ wiederverwendet, wenn es Sinn machen würde. Barone würde sich noch mitten in einer langwierigen Arbeit befinden.

Zudem gab der Entwickler an, dass „Haunted Chocolatier“ „Stardew Valley“ in einigen Dingen zwar ähneln wird, es würde in dem Spiel jedoch nicht darum gehen, eine Farm zu führen. Die Spieler würden feststellen, dass sich „Haunted Chocolatier“ ganz anders anfühlen wird. Auch zum Preis des kommenden Spiels meldete sich Eric Barone zu Wort: Der Preis wird wahrscheinlich der gleiche sein wie bei „Stardew“. „Es wird definitiv nicht mehr sein“, so der Entwickler auf Twitter.

Eine schlechte Nachricht gibt es für Spieler, die „Haunted Chocolatier“ auf ihrem Smartphone genießen wollten. Barone ist sich noch nicht sicher, ob das Spiel auch für mobile Plattformen erscheint. Als er von einem Twitter-Nutzer gefragt wurde, ob er das Spiel auch für Mobile veröffentlichen will, antwortete der Entwickler: „Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, um ehrlich zu sein.“

