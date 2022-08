Call of Duty Modern Warfare 2: Marina Bay Grand Prix-Map im Flytrough-Video

In "Call of Duty Modern Warfare 2" haben recht flinke Rennboliden einen Auftritt, die auf der "Marina Bay Grand Prix"-Map unter anderem in der Parkposition begutachtet werden können. Die Karte wird in einem Flytrough-Video vorgestellt.

Activision lässt mit einem Flytrough-Video einen kurzen Blick auf den kommenden Shooter „Call of Duty Modern Warfare 2“ werfen. Gameplay-Szenen bekommt ihr zwar nicht zu Gesicht. Allerdings stellt der weiter unten eingebettete und auf Youtube zu sehende Clip eine Map vor, die auf einer Grand Prix-Strecke angesiedelt ist.

Nach dem Start des Videos kann unter anderem ein Blick auf die Boxengasse geworfen werden, in der verschiedene Fahrzeuge herumstehen. Ebenso scheint es, dass die eigentliche Rennstrecke während der Scharmützel nicht ungenutzt bleibt.

Bis zum Launch von „Call of Duty Modern Warfare 2“ müsst ihr nicht warten, bis ihr euch zwischen-Formel-Fahrzeugen bekriegen könnt. Denn die „Marina Bay Grand Prix“-Map ist ein Teil der Beta, die Mitte September 2022 starten wird.

Franchise-Event und Beta-Termine

Im Laufe des Vormittags berichteten wir von der Ankündigung der Beta-Termine, wobei sich die Ausgestaltung an den vergangenen Jahren orientiert. Das heißt, PlayStation-Spieler, die sich gleichzeitig dazu durchringen können, den Shooter vorzubestellen, können zuerst in die Beta einsteigen.

Die erste Phase der Beta von „Modern Warfare 2“ findet demnach vom 16. bis zum 17. September 2022 für Vorbesteller auf den PlayStation-Systemen statt. Vom 18. bis 20. September 2022 kann der Zugriff auch ohne Vorbestellung erfolgen.

Die Cross-Play-Beta, an der auch PC- und Xbox-Spieler teilnehmen können, startet am 22. September 2022. Während an den ersten beiden Tagen nur Vorbesteller der PC- und Xbox-Versionen sowie alle PlayStation-Spieler teilnehmen können, erfolgt vom 24. bis zum 26. September 2022 eine vollständige Öffnung der Beta. Activision betonte jüngst, dass die Beta-Spielerfahrung über die Core 6v6-Erfahrung hinausgehen soll.

Ebenfalls wurde ein neuer Showcase zu „Call of Duty“ angekündigt, in dessen Rahmen Activision über die unmittelbare Zukunft der Reihe sprechen möchte. Für das Programm vorgesehen sind weitere Details zu „Modern Warfare 2“ und „Warzone“, die Multiplayer-Enthüllung des kommenden Shooters und die Mobile-Pläne. Auch verschiedene Streamer beteiligen sich am Event, das am 15. September 2022 veranstaltet wird.

Erscheinen wird „Call of Duty Modern Warfare 2“ am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S. Nachfolgend könnt ihr euch das Video zur Marina Bay Grand Prix-Map anschauen und einen Flytrough genießen:

