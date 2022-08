Modern Warfare 2: Beta, Termin der Multiplayer-Enthüllung und mehr bestätigt

Nach den Gerüchten der vergangenen Tage wurde nun auch offiziell bestätigt, dass der Multiplayer des Shooters "Call of Duty: Modern Warfare 2" im kommenden Monat enthüllt wird. Im Rahmen des Showcase warten zudem neue Details zu den nächsten "Call of Duty: Warzone"-Projekten.

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Activision Blizzard und die Entwickler von Infinity Ward im September Nägel mit Köpfen machen und den Multiplayer von „Call of Duty: Modern Warfare 2“ offiziell vorstellen könnten.

In einer kurzen Mitteilung an die Community bestätigten die Macher von Infinity Ward die Multiplayer-Präsentation im nächsten Monat und kündigten ein entsprechendes Showcase an, das am 15. September 2022 stattfindet. Im Rahmen des Events möchte das Studio ausführlich auf die Zukunft der langlebigen „Call of Duty“-Reihe eingehen und wird zum einen die Mehrspieler-Komponente von „Modern Warfare 2“ präsentieren.

Um uns einen detaillierten Blick auf den Multiplayer des diesjährigen Serienablegers zu ermöglichen, setzt Infinity Ward laut eigenen Angaben auf die Zusammenarbeit mit bekannten Streamern, die die Mehrspieler-Komponente ausführlich anspielen werden.

Warzone ist ebenfalls ein Thema

Bei der Vorstellung des „Modern Warfare 2“-Multiplayers wird es allerdings nicht bleiben. Auch über die Zukunft des Battle-Royal-Shooters „Call of Duty: Warzone“ soll ausführlich gesprochen werden. Hier verspricht Infinity Ward sowohl neue Details zu „Warzone 2.0“, das für eine PC- und Konsolen-Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen ist, als auch ein Update zum Mobile-Ableger von „Call of Duty: Warzone“, der aktuell unter dem Arbeitstitel „Project Aurora“ entsteht.

Im Zuge der Ankündigung des neuen Showcase bestätigten die Verantwortlichen von Infinity Ward zudem die Multiplayer-Beta zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“, die wie bereits spekuliert im nächsten Monat startet. Den Anfang machen demnach Vorbesteller auf den PlayStation-Konsolen, die am 16. September 2022 Zugriff auf die Beta erhalten.

Die erste offene Beta wiederum findet vom 18. bis zu 20. September 2022 auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5 statt. Alle weiteren Beta-Termine entnehmt ihr der angehängten Grafik, während ihr die ausführliche Ankündigung des neuen Showcase auf der offiziellen Website findet.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

