Call of Duty Modern Warfare 2: Keine Zerstörung im Multiplayer

In "Call of Duty: Modern Warfare 2" werden Multiplayer-Spieler keine exzessive Zerstörung erleben können. Infinity Ward hat sich gegen strukturelle Zerstörungen entschieden.

Am Donnerstagabend hatten Activision und Infinity Ward erstes Gameplay aus der Einzelspieler-Kampagne des kommenden First-Person-Shooters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ präsentiert. Aber während die Spieler im Einzelspieler einiges an Zerstörung erwarten können, werden sie im Multiplayer darauf verzichten müssen.

Infinity Ward möchte ein strukturiertes Schlachtfeld

In einem Roundtable-Q&A sprachen die Entwickler über die Zerstörung. Multiplayer Design Director Geoffrey Smith sagte diesbezüglich:

„Nein, wir machen keine Zerstörung. Wir können es uns im großen Maße auf der Karte nicht wirklich erlauben. Ich bin die schlimmste Person, um den Spaß aller Leute zu killen, aber ich kann euch nicht anlügen.“

Auch wenn man Kugeleinschläge und Abnutzungserscheinungen an Barrieren erkennen wird, so wird man keine größere Zerstörung ermöglichen. Laut Smith müsste man nämlich auch das Fundament eines Hauses zerschießen können, wenn man schon durch Betonbarrieren schießen kann. Da dies laut der Designsprache nicht passen würde, wird man keinen strukturellen Schaden anrichten können.

Auch Patrick Kelly (Co-Studio Head, Creative Director) betonte, dass man sich durchaus mit Zerstörung beschäftigt hatte. Man hatte sich jedoch dagegen entschieden:

„Die Herausforderungen, denen man begegnet, sobald man eine vollständige Zerstörung einbindet; es ist sehr schwierig einen Spielraum zu erschaffen, den man auch einen angemessen Kampfschauplatz nennen würde. Wenn man durch Wände schlagen kann und all dies. Am anderen Ende des Spektrums, wenn man mehr eines rein; ich möchte es nicht nur kosmetisch nennen, aber in dem man keine Löcher durch Wände schießen kann und all diese Dinge, hat man die Herausforderung der Sichtbarkeit. Nun hat man variable Kulissen. Man muss andere Dinge in Bezug auf Raumbeleuchtung und dem Füllen und all diese andere Dinge machen, indem man künstlich Dinge und Charaktere in der Umgebung repräsentiert.“

Dementsprechend werden die Spieler ein statischeres Schlachtfeld erleben, das die Struktur beibehält. Im Singleplayer habe man sich laut Smith jedoch bei der Zerstörung ausgetobt.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ wird am 28. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen.

Quelle: GamesBeat (via WCCFtech)

