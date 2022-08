Saints Row: Overview-Trailer stellt die Fraktionen, das Gameplay und mehr vor

Kurz vor dem offiziellen Release von "Saints Row" stellten die Entwickler von Volition Inc. einen frischen Overview-Trailer zum Open-World-Abenteuer bereit. In diesem wird ausführlich auf die diversen Features und Spielmechaniken eingegangen.

Nach einer weiteren Verschiebung, die von den Entwicklern von Volition Inc. für den finalen Feinschliff genutzt wurde, wird der Reboot von „Saints Row“ in diesem Monat für die Konsolen und den PC erscheinen.

Kurz vor dem Release stellten Volition Inc. und der Publisher Deep Silver einen mehrminütigen Overview-Trailer bereit, in dem ausführlich auf die Inhalte und Features eingegangen wird, die „Saints Row“ zu bieten hat. Beleuchtet werden zum einen die verschiedenen Fraktionen, mit denen ihr es im Reboot zu tun bekommt.

Weitere Features, auf die eingegangen wird, sind das Gameplay an sich, die Möglichkeit, eine eigene Basis zu errichten und auszubauen, oder die Missionen.

Der erhoffte Sprung in die Moderne?

Eigenen Angaben zufolge ging es den Entwicklern von Volition Inc. bei den Arbeiten am Reboot von „Saints Row“ darum, der beliebten Open-World-Serie den Weg in die Moderne zu ebnen, ohne dass die Fans auf den gewohnt schrägen Humor und die überzogene Action verzichten müssen. Im neuen „Saints Row“-Abenteuer führt euer Weg in die fiktive Metropole Santo Ileso, in der gleich mehrere Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen und versuchen, ihr eigenen Gesetze auf der Straße durchzusetzen.

Ihr übernehmt einmal mehr die Rolle über die namensgebenden Saints und versucht, euch in Santo Ileso Respekt zu verschaffen, indem ihr abwechslungsreiche Missionen annehmt, euch im Kampf gegen die anderen Fraktionen sowie ihre Bosse behauptet oder optionale Aufgaben abschließt. „Saints Row“ unterstützt einen Drop In/Drop Out-Coop, der er es euch ermöglicht, jederzeit der laufenden Partie eines anderen Spielers beziehungsweise einer Spielerin beizutreten oder diese zu verlassen.

Das Cross-Play-Feature wird zwar nicht unterstützt, allerdings ist zumindest eine Cross-Generation-Unterstützung an Bord, durch die Nutzer innerhalb einer Konsolenfamilie zusammenspielen können. „Saints Row“ erscheint am 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia.

