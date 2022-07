Saints Row: Reichlich neues Gameplay aus der PS5-Version des Reboots

Nach einer Verschiebung, die vor allem der Qualität und dem finalen Feinschliff des Open-World-Abenteuers zugute kommen sollte, ist der Reboot von „Saints Row“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im August vorgesehen.

Dabei wird es auch bleiben, da Deep Silver und die verantwortlichen Entwickler von Volition Inc. vor wenigen Tagen den Gold-Status verkündeten. Ergänzend dazu tauchte auf der Videoplattform Youtube ein neues Gameplay-Video auf, das es auf eine Länge von mehr als 20 Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick auf die PlayStation 5-Version von „Saints Row“ ermöglicht.

Zu sehen sind Eindrücke aus einer Verfolgungsjagd, einer Mission und der Spielwelt des Reboots an sich.

Entwickler versprechen eine Modernisierung der Reihe

Wie die Entwickler von Volition Inc. im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprachen, ging es dem Studio bei den Arbeiten am Reboot darum, der „Saints Row“-Reihe den Weg in die Moderne zu ebnen, ohne beliebte Eigenheiten wie die überzogene Action oder den schrägen Humor zu vernachlässigen.

Euch verschlägt es in die fiktive Metropole Santo Ileso, wo ihr ein weiteres Mal die Kontrolle über die namensgebenden Saints übernehmt. Nachdem ihr im umfangreichen Charakter-Editor euren eigenen Saints erschaffen habt, nehmt ihr in Santo Ileso den Kampf gegen verschiedene Fraktionen auf und versucht, Missionen und optionale Aufgaben abzuschließen, um so die Kontrolle über verschiedene Bezirke und schlussendlich die komplette Stadt an euch zu reißen.

Der Reboot unterstützt neben einem Drop In/Drop Out-Coop das Cross-Generation-Play-Feature. Dieses ermöglich es es Spielern beziehungsweise Spielerinnen mit Nutzern zusammenzuspielen, die innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie auf einer anderen Plattform unterwegs sind.

„Saints Row“ erscheint am 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

