Saints Row: Die ersten 15 Minuten, reichlich Action und mehr in neuen Gameplay-Videos

Um den Entwicklern von Volition Inc. etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff einzuräumen, entschloss sich der verantwortliche Publisher Deep Silver dazu, „Saints Row“ vom Frühjahr auf den Sommer 2022 zu verschieben.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der Reboot offiziell den Gold-Status erreichte und somit wie geplant im kommenden Monat veröffentlicht werden kann. Ergänzend dazu stehen nun weitere Gameplay-Videos zur Ansicht bereit. Das erste Video zeigt euch die ersten 15 Minuten aus „Saints Row“ und führt euch in die Geschichte des Reboots ein.

Beim zweiten Video handelt es sich um ein umfangreiches Preview, das euch einen Blick auf die PlayStation 5-Version des Open-World-Abenteuers ermöglicht und neben reichlich Action auch Eindrücke aus der offenen Spielwelt zeigt. Beide Videos haben wir natürlich unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden.

Beweist euch auf den Straßen von Santo Ileso

Eigenen Angaben zufolge verfolgten die Entwickler von Volition Inc. bei den Arbeiten am Reboot von „Saints Row“ das Ziel, der Reihe auf der einen Seite zwar den Weg in die Moderne zu ebnen, auf der anderen Seite möchte das Studio den Wurzeln der Serie und dem schrägen Humor treu bleiben. Euer Weg führt dieses Mal in die fiktive Metropole Santo Ileso, in der ihr ein weiteres Mal die Kontrolle über die namensgebenden Saints übernehmt und versucht, euch auf den Straßen von Santo Ileso zu behaupten.

In der fiktiven Stadt kämpfen mehrere Fraktionen um die Vorherrschaft in den unterschiedlichen Bezirken. Um euch die Vorherrschaft über die Stadt zu sichern, nehmt ihr laut Entwicklerangaben abwechslungsreiche Missionen und optionale Quests in Angriff. Wie in der vergangenen Woche bestätigt wurde, ist es im Drop In/Drop Out-Coop möglich, mit Spielern und Spielerinnen zusammenzuspielen, die auf einer anderen Plattform innerhalb der entsprechenden Konsolenfamilie unterwegs sind. PS4-Besitzer können im Coop also mit PS5-Nutzern zusammenspielen.

„Saints Row“ wird am 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

