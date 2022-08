MultiVersus: Morty und die erste Season haben neue Termine

Ursprünglich sollte die erste Season des Multiplayer-Brawlers bereits Anfang dieser Woche starten. Kurz vor dem Start räumten die Entwickler von Player First Games allerdings ein, dass das Studio noch etwas mehr Zeit benötigte und den Start der ersten Season daher verschieben musste.

In einer aktuellen Mitteilung an die Community wurde bekannt gegeben, dass die erste Season nun endlich einen handfesten Termin hat und am kommenden Montag, den 15. August 2022 auf allen Plattformen an den Start gebracht wird. Zu den Features, die im Rahmen der ersten Season geboten werden, gehören unter anderem der obligatorische Battle-Pass, der Arcade-Modus sowie Ranglisten-Duelle.

Wie die Macher von Player First Games ausführten, werden allerdings nicht alle der geplanten Inhalte zum Start der ersten Season zur Verfügung stehen. Stattdessen sollen diese nach und nach veröffentlicht werden.

Morty stehen in den Startlöchern

Auch der neue Charakter Morty bekam einen Termin spendiert und wird laut Player First Games ab dem 23. August 2022 verfügbar sein. „Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Saison 1 am 15. August mit einem brandneuen Battle Pass beginnt, mit dem Sie Belohnungen im Spiel verdienen können! Wir können außerdem bestätigen, dass Morty am 23. August als Teil von Staffel 1 in die Charakterliste aufgenommen wird. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mehr zu teilen!“

Das Studio ergänzte: „Kurzer Hinweis: Alles, was wir Ihnen in Saison 1 bringen, wird nicht am selben Tag erscheinen. Neue Modi und Inhalte werden im Laufe der Saison verbreitet. Wir werden weiterhin Termine über all die lustigen Dinge teilen, die kommen werden!“

„MultiVersus“ ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und unterstützt auf allen Plattformen das Cross-Play-Feature.

Quick Note: Everything we are bringing to you in Season 1 will not drop on the same day. New modes and content will be spread through the life of the Season. We’ll continue to share dates on all the fun things to come! — MultiVersus (@multiversus) August 12, 2022

