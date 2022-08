Dakar Desert Rally: Termin, Trailer und Vorbestellungen gestartet

Saber Interactive hat bestätigt, dass „Dakar Desert Rally“ am 4. Oktober 2022 auf den Markt gebracht wird. Unterstützt werden die Plattformen PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Mit einem Trailer machen die Entwickler auf den Start der Vorbestellungen aufmerksam.

Das Open-World-Rallye-Rennspiel basiert auf den offiziellen Dakar-Rennen 2020, 2021 sowie 2022 und umfasst laut Hersteller eine große Auswahl an Fahrzeugen. Ebenfalls ist von einer „realistischen Fahrphysik und Grafik sowie dynamischen Jahreszeiten und Wetterbedingungen“ die Rede.

Einstieg unter 40 Euro

Vorbestellt werden kann „Dakar Desert Rally“ zum Preis von rund 40 Euro unter anderem bei Amazon, wo Spieler die Wahl zwischen der PS4- und PS5-Version haben.

Die Deluxe-Edition kann für 59,99 Euro vorbestellt werden und enthält das komplette Basisspiel sowie den Dakar Desert Rally Season Pass. Er schaltet den DAF Truck Turbo-Twin und den Peugeot 405 Turbo 16 frei. Außerdem sind fünf kommende DLC-Packs mit einer neuen Karte, zusätzlichen Fahrzeugen und zwei neuen Rallye-Events enthalten.

Frühe Käufer werden extra belohnt: Mit der Vorbestellung einer Version von „Dakar Desert Rally“ wird der exklusive Audi RS Q e-tron freigeschaltet.

Für die Entwicklung von „Dakar Desert Rally“ zeichnet sich Saber Porto verantwortlich. Der Titel umfasst eine Auswahl an lizenzierten Fahrzeugen der führenden Hersteller. Darunter befinden sich Motorräder, Autos, Trucks, Quads und SSVs.

„Es bieten sich einzigartige Herausforderungen, die sowohl für Liebhaber von Offroad-Simulationen als auch für Gelegenheitsrennfahrer geeignet sind. Die Spieler treten online in spannenden Vier-Spieler-Multiplayer-Rennen an oder navigieren offline im Einzelspieler-Modus durch die weite Wildnis“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

„Dakar Desert Rally“ erscheint am 4. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Nachfolgend könnt ihr euch passend zum Start der Vorbestellungen einen Trailer anschauen:

