Call of Duty Warzone 2: Offenbar Releasetermin des Nachfolgers geleakt

Wie wir seit ein paar Wochen wissen, wird "Call of Duty: Modern Warfare 2" Ende Oktober für die Konsolen und den PC erscheinen. Der Release von "Call of Duty: Warzone 2" erfolgt offenbar nur kurze Zeit später.

Über Langeweile werden sich die Anhänger der kommerziell erfolgreichen Shooter-Reihe „Call of Duty“ in den kommenden Monaten sicherlich nicht beschweren können.

Zum einen erscheint mit dem von Infinity Ward entwickelten „Call of Duty: Modern Warfare 2“ am 28. Oktober 2022 der obligatorische jährliche Ableger der Serie. Darüber hinaus wurde in den vergangenen Monaten eifrig am Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone 2“ gearbeitet, bei dem bisher allerdings noch unklar war, wann dieser im Endeffekt veröffentlicht werden sollte.

Diesbezüglich könnten interne Dokumente von Activision Blizzard für Klarheit sorgen, die zunächst auf Reddit auftauchten und in den Folgestunden von verschiedenen Quellen und Magazinen aufgegriffen wurden.

Release kurz nach God of War: Ragnarök?

Wie aus den besagten Dokumenten hervorgeht, ist „Call of Duty: Warzone 2“ für eine Veröffentlichung am 16. November 2022 vorgesehen und erscheint somit nur eine Woche nach dem ambitionierten Action-Titel „God of War: Ragnarök“. Offiziellen Angaben zufolge wird „Warzone 2“ mit „einem neuen Sandbox-Modus und einem brandneuen Playspace“ aufwarten. Wann mit der Enthüllung beziehungsweise ausführlichen Präsentation des Nachfolgers zu rechnen ist, ist noch unklar.

Sollte „Call of Duty: Warzone 2“ aber in der Tat im November 2022 erscheinen, dann dürfte die Vorstellung wohl im Laufe der nächsten Wochen erfolgen. Denkbar wäre beispielsweise eine Enthüllung im Rahmen des „Opening Night Live“-Events zur Gamescom 2022, das am Dienstag, den 23. August 2022 um 20 Uhr unserer Zeit startet. Hier werden laut Produzent und Moderator Geoff Keighley nicht weniger als 30 Spiele zu sehen sein – darunter die eine oder andere Weltpremiere.

Gut denkbar also, dass wir auch die erste Gameplay-Präsentation von „Call of Duty: Warzone 2“ zu sehen bekommen. Der Battle-Royal-Shooter befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

Breaking: An internal document image has leaked revealing Warzone 2 launch date as November 16th Image shared on r/classicwow Reddit pic.twitter.com/JUe3fx1G0M — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2022

