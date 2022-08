Call of Duty Modern Warfare 2: Frühzugang zur Kampagne als Vorbestellerbonus angekündigt

Activision und Infinity Ward bereiten sich mit großen Schritten auf die Veröffentlichung des Shooter-Blockbusters „Call of Duty: Modern Warfare 2“ vor. Schließlich wird der Actionkracher bereits am 28. Oktober 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC in den weltweiten Handel kommen.

Eine Woche vorher das Abenteuer genießen

Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass man sich die Kampagne bereits etwas eher wird zu Gemüte führen können. Wer sich „Call of Duty: Modern Warfare 2“ digital vorbestellt, wird einen Frühzugang erhalten, mit dem man die vollständige Kampagne bereits ab dem 20. Oktober 2022 spielen kann. Es erwarten einen mehrere Missionen, die einen quer durch die Welt schicken werden.

Bekannte Helden und neue Verbündete schließen sich zur Task Force 141 zusammen und stellen sich der bisher größten Gefahr, die tiefe und noch unbekannte Verbindungen hat. Missionen in Europa, Asien und Amerika sollen den Spielern eine unglaubliche Erfahrung auf mehreren Ebenen bieten, wobei man Unterwasserkämpfe, explosive Angriffe aus 30.000 Fuß Höhe und verdeckte Schleichmissionen erwarten kann.

Zu den weiteren Vorbestellerinhalten für „Call of Duty: Modern Warfare 2“ gesellen sich ein Vorabzugang zur offenen Beta sowie das „Final Judgement“-Bundle, das den „Deathknell“-Operator-Skin sowie den „Bloodthirsty“-Waffenbauplan für sofortige Nutzung in „Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Warzone“ beinhaltet. Wer sich die „Vault Edition“ bestellt, erhält auch „Red Team 141“, „FJX Cinder Weapon Vaiult“, den Battle Pass der ersten Season plus 50 Stufensprüngen und das „Ghost Legacy Pack“.

Die offene Beta wird im Übrigen an zwei bestimmten Wochenenden zur Verfügung stehen. Zunächst werden PlayStation-Spieler von Freitag, den 16. September 2022 um 19 Uhr bis Dienstag, den 20. September 2022 um 19 Uhr in den Genuss des Multiplayer-Tests kommen können. Bis Sonntag, den 18. September 2022 um 19 Uhr bleiben Vorbesteller im Übrigen unter sich.

Von Donnerstag, den 22. September 2022 um 19 Uhr bis Montag, den 26. September 2022 um 19 Uhr wird man wiederum auf allen Plattformen spielen können, womit auch Crossplay zur Verfügung stehen wird.

Hier ist noch ein kurzer Trailer zu dem Kampagnen-Frühzugang:

