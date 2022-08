Call of Duty: Xbox-Exklusivität wäre laut Microsoft nicht rentabel

In einer Mitteilung an die brasilianischen Regulierungsbehörden wies Microsoft noch einmal darauf hin, dass das Unternehmen kein Interesse daran hat, die "Call of Duty" zukünftig nur noch im Xbox-Ökosystem zu veröffentlichen. Laut dem Redmonder Software-Riesen wäre ein solcher Schritt schlichtweg nicht profitabel.

Anfang des Jahres gab Microsoft das Vorhaben bekannt, den US-Publishing-Giganten Activision Blizzard zum Preis von knapp 69 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Eine Ankündigung, die auch die brasilianischen Regulierungsbehörden auf den Plan rief, die diversen Publishern die Möglichkeit bot, ihr Sicht der Dinge zu schildern.

Nachdem Sony vor wenigen Tagen darauf hinwies, dass die „Call of Duty“-Reihe so populär sei, dass sie die Wahl beim Kauf einer Konsole beeinflussen könnte, versicherte Microsoft gegenüber den brasilianischen Regulierungsbehörden noch einmal, dass das Redmonder Unternehmen kein Interesse daran hat, die „Call of Duty“-Reihe exklusiv im Xbox-Ökosystem zu veröffentlichen.

Vor allem die Tatsache, dass sich die gesamte Strategie von PlayStation im Laufe der Jahre auf Exklusivität konzentriert hat, sorge dafür, dass es für Microsoft schlichtweg nicht profitabel wäre, die „Call of Duty“-Marke von den PlayStation-Systemen abzuziehen.

Loyalität der PlayStation-Nutzer hervorgehoben

Laut Microsoft würde sich so ein Schritt nur dann lohnen, wenn die Spiele von Activision Blizzard dafür sorgen würden, dass eine ausreichend hohe Anzahl an Spielern beziehungsweise Spielerinnen in das Xbox-Ökosystem wechselt und für entsprechend hohe Software-Verkäufe sorgt. Zudem würde ein Szenario, in dem Microsoft „Call of Duty“ von den PlayStation-Systeme abzieht, laut den Redmondern dem eigenen Vorhaben, die Spieler und Communitys in den Mittelpunkt zu rücken, widersprechen.

Erschwerend komme hinzu, dass „die PlayStation-Systeme seit Generationen über die treusten Nutzer verfügen“ und dass es aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre keine Hinweise darauf gebe, dass sich an diesem Umstand etwas geändert habe. Daher geht Microsoft davon aus, dass die PlayStation-Konsolen auch zukünftig ein ungemein wichtiger Faktor der Videospiel-Industrie und somit ein wichtiger Absatzmarkt für große Serien wie „Call of Duty“ sein werden.

„Zusammenfassend“, so das Fazit von Microsoft weiter, „wäre die hypothetische Einführung einer Strategie zur Einstellung von Inhalten für Microsoft nicht rentabel, und selbst wenn sie umgesetzt würden, hätten solche Strategien aus den oben beschriebenen Gründen keine Auswirkungen auf den Wettbewerb.“

