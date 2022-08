Saints Row: Anzahl der Vorbestellungen entspricht den internen Erwartungen

Im Zuge des frisch vorgelegten Geschäftsbericht wies die Embracer Group darauf hin, dass die zahlreichen Studios und Partner des Unternehmens aktuell an nicht weniger als 220 neuen Projekten arbeiten.

Unter diesen befinden sich insgesamt 25 Triple-A-Produktionen. Zu den wichtigsten Neuveröffentlichungen der kommenden Monate gehört laut der Embracer Group der Reboot der „Saints Row-Reihe, der bei den Entwicklern von Volition entstand und in wenigen Tagen für die Konsolen und den PC erscheinen wird.

Weiter führte das Unternehmen aus, dass sich die Vorbestellungen von „Saints Row“ auf einem soliden Niveau bewegen und den internen Erwartungen entsprechen. Da keine konkreten Zahlen genannt wurden, ist allerdings unklar, was diese Angaben in der Praxis bedeuten.

Der angepeilte Sprung in die Moderne

Eigenen Angaben zufolge möchten die Macher von Volition der „Saints Row“-Reihe mit dem Reboot den Sprung in die Moderne ermöglichen, ohne dass beliebte Elemente wie der schräge Humor oder die überzogene Action verloren gehen. Euer Weg führt dieses Mal nach Santo Ileso, eine pulsierende Metropole im Südwesten der USA. Hier kämpfen die Saints mit verschiedenen Fraktionen um die Vorherrschaft auf den Straßen.

„Saints Row ist die Geschichte eines Start-Ups, nur dass es sich bei der Branche, in der die Saints arbeiten, eben um Verbrechen handelt. Erlebe den größten, besten Saints-Row-Spielplatz aller Zeiten; die lebendige Welt von Santo Ileso bietet den Hintergrund für eine riesige Sandbox voller rasanter Nebenquests, krimineller Unterfangen und Blockbuster-Missionen, in denen du dich bis ganz nach oben schießt, fährst und fliegst. Entfessle den Saint in dir und bringe deinen ganz eigenen Stil zum Ausdruck. Dazu stehen dir die umfangreichsten Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung, die du je in einem Open-World-Spiel gesehen hast“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Saints Row“ wird am 23. August 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Stadia veröffentlicht.

Quelle: Gamingbolt

