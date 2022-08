Death Stranding: Kommt am 23. August in den Xbox PC Game Pass

Es wurde bereits gemunkelt, jetzt macht Microsoft auch Nägel mit Köpfen: Kojimas Endzeit-Hit „Death Stranding“ kommt in der nächsten Woche in den Xbox Game Pass. Allerdings nur für den PC.

In den letzten Tagen hatten Fans schon gemunkelt, was es mit den neuen Profilbildern des offiziellen Twitter-Accounts des PC Game Pass auf sich hat. Zuerst wurde eine Landschaft gepostet, die viele Spieler gleich mit Hideo Kojimas Hit „Death Stranding“ in Verbindung brachten. Dann gab es die gleiche Landschaft, nur noch einmal mit Regen.

Heute dann zeigte der Account eine schwarze Hand, bevor man das Offensichtliche bestätigte: „Death Stranding“ wird am 23. August 2022 für den Xbox Game Pass auf dem PC veröffentlicht.

Game Pass mit Basisversion, nicht Director’s Cut

Sony hatte „Death Stranding“ im November 2019 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Auf dem PC übernahm 505 das Publishing und veröffentlichte den Titel im Juli 2020. Ein Director’s Cut erschien im letzten Jahr für PlayStation und folgte Anfang 2022 auch auf den PC.

Chiral Gold / Omnireflector „Ludens Mask“ Sonnenbrille (Farbvariante)

Gold and Silver Kraftskelett

Gold and Silver Geländeskelett

Gold and Silver Plattenpanzer

„Death Stranding“ wird allerdings nur in den Game Pass für den PC kommen. Der Titel ist auf den Konsolen noch immer ein PlayStation-Exklusivtitel. Darüber hinaus erhalten die Abonnenten des Dienstes nur die Standard-Version des Spiels, nicht den zuletzt erschienenen Director’s Cut. Dafür wird „Death Stranding“ im PC Game Pass mit einigen Ingame-Goodies erscheinen, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden:

Der kreative Kopf hinter „Death Stranding“, Hideo Kojima, hatte im Juni im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase angekündigt, mit Xbox an einem Cloud-basierten Projekt zu arbeiten. „Es gibt ein Spiel, das ich schon immer machen wollte“, sagte er. „Es ist ein völlig neues Spiel, eines, das noch nie jemand erlebt oder gesehen hat. Ich habe sehr lange auf den Tag gewartet, an dem ich endlich damit beginnen kann, es zu entwickeln.“ Worum es sich bei diesem Projekt handelt, ist jedoch noch nicht bekannt.

