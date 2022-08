Stray Blade: Kampfsystem, Crafting und mehr im Gameplay-Trailer präsentiert

Im Zuge der gestrigen Future Game Show 2022 wurden verschiedene Titel vorgestellt, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden – darunter „Stray Blade“.

Das Action-Rollenspiel wurde in einem neuen Gameplay-Trailer vorgestellt, der euch verschiedene tragende Gameplay-Mechaniken präsentiert. Zu sehen sind das Kampfsystem, das Sammeln von Ressourcen sowie das Crafting-System, mit dem es möglich sein wird, neue Gegenstände, Waffen und Ausrüstungsgegenstände herzustellen.

Abschließend wird kurz auf die Charakter-Progression und die optischen Anpassungsmöglichkeiten eingegangen.

Erkundet eine verlorene Welt

In „Stray Blade“ verschlägt es euch in das verlorene Tal Acrea, das sich unter anderem aus antiken Ruinen einer früheren Zivilisation, unauffindbaren Städten und eindrucksvollen Thronsälen zusammensetzt. Weiter wird von offizieller Seite versprochen, dass sich die Welt und euer Held mit zunehmendem Spielfortschritt kontinuierlich weiterentwickeln.

„Jeder Sieg hinterlässt eine Spur in der Welt und so wird der Wandel zum ewigen Begleiter auf deiner Reise. Selbst wenn du stirbst, bleibt die Zeit nicht stehen. Kehre an die Stätten deiner Siege zurück und sieh, welche Veränderungen du bewirkt hast. Doch sei auf der Hut! Mit deinen Taten werden auch die Herausforderungen wachsen“, führten die Entwickler in der offiziellen Ankündigung aus.

„Stray Blade“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

