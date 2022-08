Xbox Series X/S: Drohen auch hier Preiserhöhungen? Das sagt Microsoft

In den vergangenen Monaten räumten mit Sony Interactive Entertainment, Nintendo und Microsoft alle drei Konsolenhersteller ein, dass ihnen die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung Kopfzerbrechen bereitet.

Vor allem bei den gestiegenen Produktions- und Transportkosten stellte sich mitunter die Frage, in wie weit diese an den Endkunden weitergegeben werden sollen. Während Nintendo kürzlich versicherte, dass das Unternehmen derzeit keine Preiserhöhung der Switch plant, ging Sony Interactive Entertainment als erster der drei Konsolenhersteller in dieser Woche den unschönen Schritt der Preiserhöhung. Hierzulande steigen die Preise der beiden PlayStation 5-Modelle demnach um jeweils 50 Euro auf 449,99 Euro für die Digital-Edition beziehungsweise 549,99 Euro für das Standard-Modell mit Laufwerk.

Doch wie steht Microsoft zu dem Ganzen? Drohen auch bei der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S Preiserhöhungen?

Microsoft reagiert auf die aktuellen Spekulationen

Gegenüber den Kollegen von Windows Central meldete sich auf Nachfrage ein Sprecher von Microsoft zu Wort und wies darauf hin, dass der Redmonder Software-Riese zumindest auf absehbare Zeit keine Preiserhöhung seiner Konsolen plant. Somit wird die Xbox Series X in Europa weiterhin zum Preis von 499,99 Euro angeboten, während ihre kleine Schwester in Form der Xbox Series S auch zukünftig für 299,99 Euro in den Regalen der Händler zu finden ist.

Da auch Microsoft von der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Monate und der damit verbundenen Inflation betroffen ist, bleibt allerdings abzuwarten, wie lange das aktuelle Statement Bestand haben wird. Eine handfeste Preisgarantie für die Xbox Series X und die Xbox Series S wollte der Microsoft-Sprecher nämlich nicht abgeben.

Zumal angesichts der globalen Geschehnisse nicht damit zu rechnen ist, dass die aktuelle Krise auf absehbare Zeit ein Ende haben wird. So rechnet die britische Regierung in diesem Jahr beispielsweise mit einer Inflation in Höhe von 18 Prozent und auch die europäische Wirtschaftszone könnte sich im schlimmsten Fall in diesem Bereich bewegen.

Quelle: Windows Central

