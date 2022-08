Destroy All Humans! 2 – Reprobed: Release Trailer und Testwertungen sind da

Das zweite Remake von „Destroy All Humans!“ ist erschienen. Mit der Neuauflage des Originals aus dem Jahr 2006 bekommen die Spieler ein erweitertes Waffenarsenal, eine verbesserte Untertasse und eine freiere Spielwelt geliefert. Zudem kann die komplette Kampagne mit einem Freund im lokalen Koop-Modus gespielt werden.

Auch in diesem Fall gibt’s natürlich einen Release-Trailer, mit dem noch mal die Werbetrommel gerührt wird:

Überwiegend durchschnittliche Wertungen

Was sagt die Presse zum abgefahrenen Action-Adventure? 26 Testwertungen wurden eingereicht, von denen die Mehrheit neutral ausfällt. Immerhin zehn Berichte sind positiv, nur einer befindet sich im negativen Bereich. Insgesamt kommt „Destroy All Humans! 2 – Reprobed“ auf einen Metascore von 70 Punkten.

Mit 80 Punkten fällt die Wertung von Twinfinite überdurchschnittlich aus: „Ich empfehle dringend Destroy All Humans! 2 – Reprobed. Während Reprobed mich ein wenig leer zurückgelassen hat, weil es eine weitere exakte Eins-zu-Eins-Neuauflage ist, geben mir die neuen Updates und Ergänzungen sowie eine wunderschön neu gestaltete Welt gerade genug Vertrauen, dass Black Forest Games das Team ist, welches das Furon Empire wieder auferstehen lässt.“

DualShockers ist ebenfalls überzeugt und vergibt 75 Punkte: „Destroy All Humans! 2 – Reprobed ist ein wirklich gutes Spiel, das sich selbst nicht ernst nimmt. In gewisser Weise ist es ein Relikt aus einer anderen Zeit, eine Erinnerung daran, wie einfach und spaßig Spiele früher waren; eine Zeit vor dem endlosen Grind. Trotz seines Erbes fühlt sich Destroy All Humans! 2 – Reprobed modern genug an, um mit einer ausgefeilten Steuerung, einer anständigen Grafik und genug Spaß, um über die wenigen Mängel hinwegzusehen.“

70 Punkte stammen von Gamer Escape, womit genau der Durchschnitt abgebildet wird: „Wenn man über die gelegentlichen Bugs und den nicht ganz politisch korrekten Humor hinwegsehen kann, bietet Reprobed eine gute Zeit. Ein bisschen oberflächlich, aber dennoch irgendwie befriedigend.“

Nur 60 Punkte gibt es von TheSixthAxis: „Destroy All Humans 2 – Reprobed ist ein gut aussehendes Remake und hat sicherlich seine spaßigen Momente, aber die sich wiederholenden Missionen des Vorgängers bleiben bestehen und es gibt eine Menge Bugs, die behoben werden müssen. Crypto bleibt ein lustiger Protagonist und das Gameplay ist unterhaltsam, aber es fühlt sich an, dass dieses Remake ein bisschen mehr Sorgfalt benötigt.“

Die einzige negative Wertung (40 Punkte) liest sich folgendermaßen: „Passenderweise heißt die Figur, die du spielst, Crypto. Wie Crypto ist das Spiel auf dem Papier eine interessante Idee, aber wir brauchen es nicht wirklich, wir wollen nichts davon hören, es stürzt ständig ab, und wenn Sie Geld darin investieren, werden Sie wahrscheinlich am Ende ein schlechtes Gewissen haben.“

Das Remake ist für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Im PlayStation Store zahlt ihr einen Betrag von 39,99 Euro.

