MultiVersus: Ein knuffiger Neuzugang – Gizmo als spielbarer Charakter bestätigt

In den vergangenen Wochen sorgten entsprechende Hinweise im Quellcode von „MultiVersus“ für das Gerücht, dass auch Gizmo zu den Charakteren gehören wird, die auf kurz oder lang die Arenen des Online-Multiplayer-Brawlers unsicher machen werden.

Nachdem die Entwickler von Player First Games kürzlich bestätigten, dass „MultiVersus“ in der kommenden Woche mit einem umfangreichen Update versehen wird, kündigte das Studio Gizmo nun offiziell an. Das Erfreuliche an der Ankündigung: Allzu lange werdet ihr euch nicht gedulden müssen, ehe ihr selbst in die Rolle von Gizmo schlüpfen und euch gegen allerlei Gegner behaupten könnt.

Laut Player First Games hält das kleine Fellknäuel nämlich bereits am kommenden Dienstag, den 6. September 2022 Einzug in „MultiVersus“.

Gizmo und Stripe sind zwei unterschiedliche Charaktere

Bei Gizmo haben wir es übrigens nicht mit dem einzigen Charakter aus „Gremlins“ zu tun, der auf kurz oder lang in „MultiVersus“ mitmischen wird. Auch Stripe wurde bereits für einen Auftritt in dem Brawler bestätigt, bekam bisher allerdings keinen konkreten Releasetermin spendiert.

Wie die Entwickler von Player First Games klar stellten, handelt es sich bei Gizmo und Stripe um zwei unterschiedliche Charaktere mit eigenen Movesets. Ein Statement, mit dem die Macher die Spekulationen entkräfteten, dass es sich bei Gizmo lediglich um einen Re-Skin beziehungsweise Echo-Charakter von Stripe handeln könnte.

„MultiVersus“ befindet sich aktuell in der ersten Season und ist in Form eines Free2Play-Titels für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

We’ve got a little, fluffy surprise headed your way on Tuesday! #MultiVersus pic.twitter.com/83CVuUs0p2 — MultiVersus (@multiversus) September 1, 2022

