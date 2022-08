MultiVersus: „Großes Update mit coolen Neuerungen“ erscheint nächste Woche

Zu den angekündigten Features von „MultiVersus“, die weiterhin auf sich warten lassen, gehören unter anderem die Gilden, mit denen es möglich sein wird, sich mit anderen Spielern und Spielerinnen zu Gruppen zusammenzuschließen.

Wie der für den Online-Multiplayer-Brawler verantwortliche Game-Director Tony Huynh auf Nachfrage einräumte, benötigt das Gilden-Feature noch etwas mehr Entwicklungszeit und wird daher noch ein wenig auf sich warten lassen. Weiter führte Huynh aus, dass im Laufe der kommenden Woche das nächste große Update zu „MultiVersus“ veröffentlicht wird.

Einen konkreten Termin oder genauere Details nannte der Game-Director zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass sich die Community auf „coole Neuerungen“ freuen darf.

„Das Team arbeitet an den Gilden und dem Store. Aber das wird noch ein bisschen dauern“, so Huynh. „Unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf den Kernsystemen, der Stabilität und den Fehlerbehebungen. Der Patch nächste Woche wird einer unserer bisher größten sein, der viele coole Dinge hinzufügt.“

Aktuell befindet sich „MultiVersus“ in der ersten Season, die im November endet und in den nächsten Wochen und Monaten verschiedene neue Inhalte mit sich bringen wird. Darunter einen klassischen Arcade-Modus, einen neuen Ranglisten-Modus oder zusätzliche Charaktere wie Rick aus „Rick & Morty“, Stripe („Gremlins“) und Black Adam.

Weitere Meldungen zu MultiVersus:

„MultiVersus“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Hi, the team is working to get Guilds and the Store, but it will still be a little bit out. Our main focus is still core systems, stability, and bug fixes. The patch next week will be one of our biggest ones yet, which adds a lot of cool things. We’re getting closer everyday.

— Tony Huynh (@Tony_Huynh) August 29, 2022