Portal: GlaDOS-Synchronsprecherin wünscht sich dritten Teil

Es ist schon so etwas wie ein Running Gag, dass Valve nicht bis drei zählen kann und daher keine dritten Teile seiner beliebten Spiele-Franchises veröffentlicht. Die Fans warten schon seit Jahren auf „Half-Life 3“, „Left 4 Dead 3“ oder auch einen dritten Teil des Puzzle-Hits „Portal“.

Auch Ellen McLain, Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin, würde gerne zu der Reihe zurückkehren. Sie lieh in den ersten beiden „Portal“-Teilen dem durchgeknallten Roboter GlaDOS ihre Stimme.

„Sagt Valve: Ellen will Portal 3 machen!“

In einem Interview mit dem YouTuber Kiwi Talkz sprach die Schauspielerin kürzlich davon, dass sie gerne wieder in die Rolle der sadistischen Künstlichen Intelligenz schlüpfen wurde. Sie schlug sogar vor, dass Fans sich direkt an Valve wenden sollen, um den Entwicklern ihre Wünsche mitzuteilen. „Nun, schreibt ihnen! Schreibt Valve eine E-Mail! Ihr habt meinen Segen. Sagt ihnen, Ellen will ein Portal 3 machen“, so die Synchronsprecherin in dem Interview.

Die Aufforderung zwar eher scherzhaft gemeint, aber die Lust auf den ungewöhnlichen Charakter scheint vorhanden zu sein. McLain erklärte weiter, dass es die Aufgabe eines Schauspielers ist, dafür zu sorgen, dass ein Charakter auch nach mehreren Darstellungen nicht langweilig wirkt. Sie erzählte, dass Valve immer gute Anweisungen gegeben hat, wie GlaDOS in den Spielen rüberkommen sollte.

Aber nicht nur Ellen McLain will ein „Portal 3“. Auch Erik Wolpaw, Co-Autor von „Portal“ und „Portal 2“, würde sofort wieder zu Aperture Science zurückkehren. „Wir müssen Portal 3 starten, das ist meine Botschaft an euch. Alles, was ihr tun könnt, lasst es uns tun, lass es uns einfach geschehen lassen. Denn ja, ich werde auch nicht jünger und wir erreichen den Punkt, an dem es verrückt ist zu denken, dass ich buchstäblich zu alt sein werde, um an Portal 3 zu arbeiten, also sollten wir es einfach tun“, sagte Wolpaw ebenfalls in einem Interview mit Kiwi Talkz.

Quelle: Nintendo Life, ComicBook

