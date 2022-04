Portal: Autor will dritten Teil beginnen, sagt er „wird auch nicht jünger“

Erik Wolpaw, Co-Autor von „Portal“ und „Portal 2“, hat neben Puzzle-Reihe an vielen weiteren Spielen gearbeitet. Darunter unter anderem „Psychonauts“, „Half-Life 2: Episode One“ und „Two“, „Left 4 Dead“ sowie „Half-Life Alyx“. Woran er aber am liebsten arbeiten würde, ist „Portal 3“. Das verriet der Autor kürzlich in einem Podcast. Warum er am liebsten so schnell wie möglich mit den Arbeiten beginnen würde, ist seiner Aussage nach ganz einfach: auch er würde nicht jünger.

Autor würde sofort mit den Arbeiten beginnen

„Wir müssen Portal 3 starten, das ist meine Botschaft an euch. Alles, was ihr tun könnt, lasst es uns tun, lass es uns einfach geschehen lassen. Denn ja, ich werde auch nicht jünger und wir erreichen den Punkt, an dem es verrückt ist zu denken, dass ich buchstäblich zu alt sein werde, um an Portal 3 zu arbeiten, also sollten wir es einfach tun“, so Wolpaw in dem Podcast Kiwi Talkz.

Die Moderatoren meinten, dass er bei Valve doch ein wenig Einfluss darauf haben müsste. „Oh, ich könnte mich dafür einsetzen […] es könnte ein wenig helfen, aber das Problem ist, dass [Valve] 300 Angestellte hat und ich weiß nicht genau, wie die Aufteilung ist – wie viele davon auf der Produktionsseite sind und wie viele auf der Steam-Geschäftsseite und wie viele in der Rechtsabteilung und so weiter“, so der Autor.

„Es gibt also eine Menge Opportunitätskosten, wenn man 75 Leute nimmt und versucht, ein Spiel zu entwickeln. Auch wenn es oft den Anschein hat, dass Valve nur ein Haufen Leute ist, die am Pool sitzen und Gin Tonic schlürfen, arbeiten alle. Sie arbeiten die ganze Zeit. Es ist nur so, dass man nicht immer das Ergebnis sieht. Manchmal kommt etwas nicht heraus oder es kommt Jahre später heraus oder es wird in etwas anderes verwandelt. Ich denke, ich will damit sagen, dass jeder berücksichtigt wird. Die Leute machen alle etwas. Man müsste sie also fast mitnehmen – es ist wie eine Revolution – [und] einen Haufen Leute dazu bringen, das zu verlassen, woran sie gerade arbeiten, und an etwas anderem zu arbeiten, in diesem Fall wäre es Portal 3.“

Quelle: VGC, ComicBook

