Resident Evil Village: Darstellerin von Lady Dimitrescu zurück im Motion-Capture-Studio

In einem aktuellen Tweet wies Maggie Robertson, die in "Resident Evil Village" die gruselige Lady Dimitrescu verkörperte, darauf hin, dass sie aktuell wieder im Motion-Capture-Studio aktiv ist. Woran Robertson derzeit arbeitet, wurde aber nicht verraten.

Zu den atmosphärischen Highlights von „Resident Evil Village“ gehörten zweifelsohne die Abschnitte, in denen Lady Dimitrescu und ihre Schergen Jagd auf euch machten.

Wie Maggie Robertson, die die schaurige Lady Dimitrescu in „Resident Evil Village“ verkörperte, im Zuge eines Tweets verriet, ist sie derzeit wieder im Motion-Capture-Studio aktiv. Da Robertson zu ihren aktuellen Projekten keine konkreten Details nannte, ist allerdings unklar, woran sie genau arbeitet.

Schnell wurde natürlich spekuliert, dass ihr Tweet mit „Resident Evil Village“ in Verbindung stehen könnte, da Capcom bekanntermaßen an weiteren Inhalten zum Survival-Horror-Abenteuer arbeitet.

Kehrt Lady D noch einmal zurück

Ob diese bereits im Rahmen der „Winters Expansion“ erscheinen, bleibt abzuwarten, da diese Ende Oktober veröffentlicht wird. Zwar wurde bereits bestätigt, dass Lady Dimitrescu einen Auftritt im Mercenaries-Modus haben wird, aufgrund der Veröffentlichung in ein paar Wochen dürfte es hier allerdings zu spät sein, noch mit Motion-Capture-Arbeiten zu beginnen. Selbiges gilt für den „Shadow of Rose“ genannten DLC, in dem ihr in die Rolle von Ethans Tochter schlüpft.

„16 Jahre nach der Hauptstory hat sie tagtäglich mit ihrer beängstigenden Macht zu kämpfen. Um sich davon zu befreien, dringt sie in das Bewusstsein des Megamyceten ein. Sie findet sich in einem geheimnisvollen Reich wieder, das düstere Gefahren bereithält. Dieses Abenteuer werdet ihr von Anfang bis Ende in der Third-Person-Perspektive erleben“, heißt es zu dem DLC weiter.

Related Posts

Möglicherweise bezieht sich der Tweet aber ohnehin nicht auf „Resident Evil Village“. Warten wir eine offizielle Stellungnahme ab.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren