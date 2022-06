Resident Evil Village: DLC „Winters’ Expansion“ und Gold Edition mit Termin vorgestellt

Der achte „Resident Evil“-Ableger bekommt ein umfangreiches DLC namens „Winter’s Expansion“. Als Release-Termin gibt Capcom den 28. Oktober dieses Jahres an.

Story-Erweiterung „Shadows of Rose“ und mehr

Die Download-Erweiterung sich aus drei verschiedenen Inhalten zusammen:

Die Third-Person-Perspektive, dank der ihr Ethans Abenteuer aus einem neuen Blickwinkel erleben dürft. Das Abenteuer „Shadows of Rose“, das euch in die Rolle von Ethans Tochter schlüpfen lässt. 16 Jahre nach der Hauptstory hat sie tagtäglich mit ihrer beängstigenden Macht zu kämpfen. Um sich davon zu befreien, dringt sie in das Bewusstsein des Megamyceten ein. Sie findet sich in einem geheimnisvollen Reich wieder, das düstere Gefahren bereithält. Dieses Abenteuer werdet ihr von Anfang bis Ende in der Third-Person-Perspektive erleben. Der Arcade-Modus „The Mercenaries: Additional Orders“, der neue Level und weitere spielbare Charaktere enthält. Zu Letzterem gehören Chris Redfield, Karl Heisenberg und Lady Dimitrescu.

Zusätzlich kündigte Capcom eine Gold Edition an. Darin enthalten ist sowohl das Hauptspiel als auch die beschriebene Download-Erweiterung. Diese Edition richtet sich also an Spieler, die „Resident Evil Village“ noch nicht besitzen. Erscheinen wird sie am gleichen Tag wie „Winter’s Expansion“, also auch am 28. Oktober. Und weil alle guten Dinge drei sind, erscheint am genannten Datum auch noch der Multiplayer-Titel „Resident Evil: ReVerse“.

„Resident Evil Village“ ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows-PCs verfügbar. Um das Horror-Adventure noch mehr Spielern zugänglich zu machen, arbeitet das Entwicklerteam momentan an einer Umsetzung für Mac-Systeme. Auf der letzten State of Play von Sony wurde der Titel zudem für PlayStation VR2 angekündigt.

