Golden Joystick Awards 2021: Resident Evil Village ist Spiel des Jahres

In diesem Jahr kam der achte Hauptableger der langjährigen „Resident Evil“-Reihe auf den Markt. Jetzt konnte der Capcom-Titel bei den Golden Joystick Awards gleich drei Auszeichnungen abräumen.

Die Jury kürte das Horrorspiel zum „Ultimate Gaming of the Year“. Auch die Kategorien „PlayStation Game of the Year“ und „Best Audio“ konnten gewonnen werden.

Neben „Resident Evil Village“ konnten auch zwei Sony-Produktionen jeweils eine Kategorie für sich entscheiden. Während „Ratchet & Clank: Rift Apart für das schönste Design ausgezeichnet wurde, darf sich die Iki-Erweiterung von „Ghost of Tsushima“ als „beste Erweiterung“ bezeichnen.

Die sonstigen Gewinner erfahrt ihr in der folgenden Auflistung:

Bestes Storytelling – Life is Strange: True Colors

– Life is Strange: True Colors Bestes Multiplayer-Spiel – It Takes Two

– It Takes Two Bester Sound – Resident Evil: Village

– Resident Evil: Village Bestes optisches Design – Ratchet and Clank: Rift Apart

– Ratchet and Clank: Rift Apart Beste Spielerweiterung – Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion

– Ghost of Tsushima: Iki Island Expansion Mobile-Spiel des Jahres – League of Legends: Wild Rift

– League of Legends: Wild Rift Beste Gaming Hardware – PS5

– PS5 Bestes Indie-Spiel – Death’s Door

– Death’s Door Studio des Jahres – Capcom

– Capcom Beste Schauspielerin – Maggie Robertson (Als Lady Dimitrescu)

– Maggie Robertson (Als Lady Dimitrescu) Breakthrough Award – Housemarque

– Housemarque Beste Community – Final Fantasy 14

– Final Fantasy 14 Still Playing Award – Final Fantasy 14

– Final Fantasy 14 PC-Spiel des Jahres – Hitman 3

– Hitman 3 Nintendo-Spiel des Jahres – Metroid Dread

– Metroid Dread Xbox-Spiel des Jahres – Psychonauts 2

– Psychonauts 2 PlayStation-Spiel des Jahres – Resident Evil Village

– Resident Evil Village Most Wanted – Elden Ring

– Elden Ring Critics Choice Award – Deathloop

– Deathloop Spiel des Jahres – Resident Evil Village

– Resident Evil Village Beste Hardware aller Zeiten – PC

– PC Bestes Spiel aller Zeiten – Dark Souls

Related Posts

In absehbarer Zeit werden mehrere Download-Erweiterungen für „Resident Evil Village“ erscheinen. Eventuell werden diese kostenlos angeboten, wie es eine Aussage von Capcoms Yoichi Egawa angedeutet hat.

Weitere Meldungen zu Golden Joystick Awards, Golden Joystick Awards 2021.