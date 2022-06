Resident Evil Village: Mit Teaser und ersten Details für PlayStation VR2 bestätigt

Im Rahmen der aktuellen State of Play-Episode kündigten Sony Interactive Entertainment und die Dritthersteller verschiedene neue Projekte für das kommende Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2.

Capcom nutzte die gebotene Bühne, um zu bestätigen, dass das Unternehmen derzeit an einer PlayStation VR2-Umsetzung des ursprünglich im Mai 2021 veröffentlichten Survival-Horror-Abenteuers „Resident Evil Village“ arbeitet. Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, wird die PlayStation VR2-Version von „Resident Evil Village“ regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten des neuen VR-Headsets machen, in dem es Features wie das 4K-HDR-Display, die Blickerfassung oder das 3D-Audio der PlayStation 5 auf intelligente und stimmige Art und Weise in das Spielgeschehen einbindet.

Erlebt das Horror-Abenteuer in ganz neuer Form

Als Beispiel nannte Capcom das Schloss Dimitrescu, das schnell deutlich macht, dass ihr „Resident Evil Village“ dank Playstation VR2 so intensiv wie nie erleben könnt, wenn euch beispielsweise die Schergen von Lady Dimitrescu durch die Gänge und Korridore des beeindruckenden Anwesens verfolgen. Neben dem neuen VR-Headset an sich werden laut Capcom auch die Controller von PlayStation VR2 die Spielerfahrung von „Resident Evil Village“ intensivieren.

Hebt ihr beim Spielen beispielsweise schützend eure Arme, wird sich der Protagonist Ethan Winters im Spiel auf eine ähnliche Art und Weise schützen. Hebt ihr eure Waffe, hebt Ethan seine. Gleichzeitig soll das Kampfgeschehen in VR deutlich dynamischer ausfallen, da es nun möglich ist, mit der einen Hand eure Waffe abzufeuern, während ihr in der anderen Hand ein Messer haltet.

Da aktuell noch in den Sternen steht, wann PlayStation VR2 im Endeffekt veröffentlicht wird, ist unklar, wann die VR-Umsetzung von „Resident Evil Village“ erscheinen soll. Zur Einstimmung auf den VR-Horror wurde aber immerhin ein erster Trailer veröffentlicht, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

