Resident Evil 3: PS5-Version kurz vor dem Launch? Möglicher Twitter-Hinweis

Die eigenständige PS5-Version von „Resident Evil 3“ rückt in greifbare Nähe, sofern sich ein Tweet von BSAAEurope (via Pushsquare) als authentisch entpuppt. So berichtet er, dass seine Konsole nach dem Einlegen der Disk die Möglichkeit anzeigte, das Spiel auf die neue Version hochzustufen.

Funktioniert hat das Upgrade allerdings nicht, denn der Link zum Download war noch nicht aktiv. Seine Beobachtung könnte allerdings darauf hindeuten, dass die PS5-Version von „Resident Evil 3“ in naher Zukunft auf den Markt kommen wird. Eigenständige PS5-Versionen von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 7: Biohazard“ sollen ebenfalls in diesem Jahr erscheinen.

Link not working yet but looks like Remake 3 PS5 upgrade is imminent. Nothing for 7 or 2 yet. pic.twitter.com/tqNMALIRS4

— TheBatMan (@BSAAEurope) May 23, 2022